Manifestaciones del 7 de noviembre: convocatoria de “chalecos amarillos”, recorrido de la procesión parisina… ¿Qué debemos esperar?

Después de las grandes manifestaciones del jueves 5 de noviembre, se esperan las respuestas del gobierno el lunes 9 de noviembre. Pero el malestar social no debería amainar hasta entonces, con nuevas acciones previstas para este sábado 7 de noviembre, en el marco del “Acto IV” de la movilización contra el alto coste de la vida. El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció la renovación del mismo sistema de seguridad, con 70.000 policías y gendarmes movilizados.

Como los tres sábados anteriores, la intersindical juvenil (Unión de Estudiantes, Fage, Unef y USL) y los sindicatos regionales (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFDT) convocan a ocupar nuevamente el campo este sábado 7 de noviembre en París.

Este viernes 6 de noviembre se autorizó una manifestación en el mismo recorrido que la del jueves entre las plazas de la República y de la Nación. Esta vez, la jefatura de policía no prohibió la procesión en el centro de la capital, a diferencia de los dos últimos sábados, cuando tuvo que desfilar por los bulevares de Maréchaux.

Disociada de los sindicatos, la coordinación de los “chalecos amarillos” mantiene el sábado una reunión separada en la Plaza de la Concordia, a pesar de la prohibición de la jefatura de policía de París. Tras la negativa de cursos anteriores, convocan a “Toma el Concorde” desde las 14 hs.

“Si la prefectura prohíbe la concentración, llamaremos a una desobediencia masiva”advierten. “Iremos pase lo que pase, aunque haya prohibición”anuncia también uno de sus miembros, Benjamin Ball. “Acabamos de salir de una pseudonegociación en la prefectura. Nos vemos obligados a unirnos a la manifestación sindical a pesar de que nuestras demandas no están relacionadas. Es un obstáculo a la libertad de manifestación. Como era de esperar, desobedeceremos », Escribió este viernes Azelma Sigaux, coportavoz de coordinación de X.

Tras la huelga del 5 de noviembre, los “chalecos amarillos” pidieron “Bloqueos y manifestaciones en toda Francia” para el “acto IV” del movimiento lanzado el 17 de octubre. En su mapa colaborativo, ya se han registrado más de sesenta hechos el sábado en todo el país.

Ante cientos de miles de franceses en las calles el jueves, el Primer Ministro Sébastien Lecornu anunció la organización de una manifestación “conferencia social” lunes, para“proporcionar respuestas a cuestiones de poder adquisitivo y salarios”.

“La intersindical se reunirá de nuevo este lunes al final de la reunión organizada en Matignon y decidirá sobre el seguimiento de la movilización”respondieron los sindicatos en un comunicado de prensa, subrayando que los funcionarios y los jóvenes, movilizados en gran número, “ni siquiera tengo una cita”.