Frente al presupuesto de Lecornu, una tercera movilización menor pero con “la misma ira”





La tercera movilización en menos de un mes, este jueves 2 de octubre, reunió a la llamada de la intervala de casi 600,000 personas en toda Francia, según el CGT. Después del movimiento “Bloquear todo” del 10 de septiembre, nacido en las redes sociales y apoyado por el CGT y Solidares, el inter-Unión había reunido de 500,000 a 1 millón de personas en la calle el 18 de septiembre para solicitar el entierro del ex primer ministro François Bayrou, lo intentó “Brutal” Para el mundo del trabajo, y más justicia social y fiscal.









Esta participación en una ligera retirada no preocupa a los líderes sindicales. “Pedir un presupuesto justo y justo reúne a una gran mayoría de la población”estima Cyril Chabanier, presidente de la CFTC. “Tres días de huelga y manifestación en un mes, es enorme y no todos pueden pagarlo”reconoce su contraparte CGT, Sophie Binet. Sigue siendo el símbolo: “Esto sigue sin precedentes en la historia social del país: nunca un primer ministro designado durante tres semanas ha tenido tres días de huelga y manifestación. Tiene que hacer preguntas serias.» » El interunión acordó reunirse después del discurso de política general de Sébastien Lecornu, programado para la próxima semana.





El 24 de septiembre, Sébastien Lecornu había recibido centros sindicales en Matignon, que salió muy infeliz. Quince días después de su nombramiento, el primer ministro permaneció en silencio sobre sus intenciones presupuestarias. Mientras que el interunión pidió una nueva movilización, solo anunció preguntarles un ” contribución “prometiendo no “No entrar en vigor”. Dos días después, presentó sus primeros arbitrajes en “Le Parisien”. “Sébastien Lecornu permanece en el borde proporcionado por François Bayrou, a saber, una caída en los gastos sin mayores ingresos”criticó al Secretario General del CGT, Sophie Binet, con el “nuevo OBS”.











“Sébastien Lecornu cree que nos fumamos con estas medidas”





Este jueves, la ira sigue siendo animada. MÁS MÁS al ver las nuevas pistas presupuestarias esbozadas por el séquito del inquilino de Matignon a la agencia Francia Presse: está la restauración de la bonificación de Macron, reducciones de impuestos para parejas pagas ” levemente “ Por encima del salario mínimo o ayuda a la transmisión del patrimonio. Medidas que apuntarían a reducir las gravámenes a favor de los empleados, se dice en el séquito del Primer Ministro.









Avanzadamente destilado unos minutos desde la partida de la procesión de París, estos anuncios dieron poco material para el análisis a los números 1 reunidos detrás del banner entre unión (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, ANSA, FSU y Solidess). “Como cada vez que Sébastien Lecornu toma el piso, es un tema completo”Barra Sophie Binet, que ve allí “Medidas para hacer un desvío”. “El Primer Ministro no ha respondido ninguna de nuestras preguntas sobre el seguro de desempleo, la ayuda pública a las empresas, el año blanco, la reforma de las pensiones, la abolición de los puestos de funcionario …”agrega el Secretario General del CGT.















Para Marylise Léon, Secretario General del CFDT, estas primeras medidas fiscales constituyen solo “Globos de prueba”, “Antiguas recetas que no cumplen con las expectativas del mundo del trabajo”. “Estas no son las medidas que esperamos. El sujeto no es saber cuánto paga una persona en el impuesto, sino cómo hacerlo para que no permanezcan grabados al salario mínimo”, Ella explica.





“¡Diy!” “ Abundes François Hommeril para el CFE-CGC. “Sébastien Lecornu cree que nos fumamos con estas medidas”. El continúa. No tenemos respuestas a las preguntas fundamentales que le hacemos. No está listo para arriesgarse para salir del macronismo que nos trajo donde estamos. Estoy muy decepcionado. “Estamos buscando el” desglose “anunciado en estas medidas, que se parecen más a lo que usan el derecho y los empleadores”reacciona por su parte Murielle Guilbert, general con solidajes.





Socialistas recibidos en Matignon Friday





En la procesión parisina, Manon Aubry, el eurodiputado Francia rebelde, está enojado con otra propuesta del primer ministro: la reanudación de una disposición sobre la jubilación de las mujeres resultantes del cónclave en las pensiones, prometida en una carta a los sindicatos hechos público el miércoles. “La mayoría de los franceses, los sindicatos, la mayoría de la Asamblea Nacional … no queremos jubilar a los 64 años. ¡Point Bar!plaga rebelde con el “nuevo OBS”. Tienes que detener a Tortiller para hacer microjustes. Mientras no eliminen esta reforma, la ira siempre será la misma. »»





Un poco más, Marine Tondelier, chaqueta verde en la parte posterior, regresa a los anuncios en el gotero de Sébastien Lecornu: “Todavía tenemos un primer ministro que adopta la estrategia de cloroformo, es decir que quiere ponernos dormidos”. ¿Los anuncios de este jueves? “Están reciclando mediciones de aliento a la derechase ríe con el “nuevo OBS”. ¡Esta es la única cosa verde en sus anuncios! »» El Secretario Nacional de Ecologistas afirma que no esperar nada de esperar del borrador del presupuesto 2026.









Aquellos que esperan la copia presupuestaria son los socialistas que irán a Matignon este viernes 3 de octubre. La reunión se establece a las 10:30 a.m. para discutir una posible no censura de diputados rosados, sinónimo de supervivencia para el primer ministro en una asamblea nacional sin la mayoría. ¿Podrá convencerlos? Olivier Faure, el dueño del Partido Socialista, dijo que las propuestas del día fueron “Muy abajo” expectativas de su familia. Difrados por unas pocas docenas de manifestantes que lo reprocharon por su presencia en la procesión, el funcionario electo deja la puerta abierta: “Veremos mañana. Quiero darle una oportunidad al Primer Ministro”.