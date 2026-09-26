Thélyson Orélien: de las acusaciones al desalojo de Goncourt, la historia de una semana loca que sacudió la temporada literaria

Más de 35.000 ejemplares vendidos, derechos cedidos de una veintena de traducciones y un lugar en las primeras selecciones de Goncourt, Femina y Renaudot. En pocas semanas, el escritor canadiense-haitiano Thélyson Orélien, de 38 años, se ha consolidado como una de las revelaciones de la temporada literaria. Su primera novela, “Era eso o morir” publicado por Grasset, parecía entonces prometido todos los honores.

Pero el lunes la máquina se dejó llevar. Una cuenta X anónima (ex-Twitter) llamada “Balance ton Claude”, en alusión al nombre de la IA de Anthropic, ataca al autor y a su libro. En cinco días, las sospechas de que estaba escribiendo su última novela con inteligencia artificial fueron superadas por revelaciones de plagio. Una mirada retrospectiva a una semana de crepúsculo que cambió el regreso literario de Thélyson Orélien, y no sólo eso.

La semana no podría haber empezado mejor para el escritor Thélyson Orélien, que esta mañana ha recibido el premio de novela Fnac. Unas horas más tarde, cuenta “Mueve tu Claude”hasta ahora confidencial (92 suscriptores en el momento en que lanzó su acusación), afirma que su libro fue escrito “casi en su totalidad” con inteligencia artificial.

Para respaldar sus acusaciones, la cuenta publicó una serie de extractos del libro sometidos a un software de detección de IA llamado Pangramaque estima la probabilidad de texto generado por IA. El software afirma haber probado diferentes pasajes. “Para casi siempre el mismo resultado: 100% IA”. La empresa Pangram Labs afirma poder detectar “Contenido generado por IA con una precisión del 99,98%”. Software de IA citado como testigo de cargo contra otro software de IA. Lo suficiente como para hacerte sentir mareado.

La acusación viaja rápidamente. Y se refiere, por el momento, a los resultados proporcionados por un detector actualmente desconocido por el gran público, y no a una prueba directa de la forma en que se escribió la novela. Grasset, el editor francés del libro, rechaza las acusaciones.

Después de una larga jornada de especulaciones y acusaciones, transmitidas en particular por la extrema derecha, el primer novelista Thélyson Orélien niega haber utilizado la IA para escribir su novela, para “ Liberar ». “Siempre me ha encantado crear y escribir, no veo por qué usaría una máquina” él se defiende. Pero el autor pone el dedo en el debate al explicar la diferencia de estilo entre las imágenes y los ritmos de su texto que vincula a sus tradiciones. “Haitiano y caribeño” que lamentablemente pocos lectores están acostumbrados a conocer. Y plantea una pregunta: ¿qué tipos de escrituras es probable que un detector de IA confunda con las de una máquina? El escritor también admite haber sufrido “Numerosos ataques racistas” desde su llegada a Francia y dice que está preparando, con sus editores, un expediente para defender su obra.

El presidente de la Academia Goncourt, Philippe Claudel, pide en primer lugar prudencia: “No arrojemos inmediatamente oprobio a un autor”al micrófono de franceinfo. Y declara “Hasta que se demuestre lo contrario, el proceso no cambia y el jurado juzgará su libro según su calidad”. También destaca que Thélyson Orélien es “ Haitianos, canadienses y francófonos pero extranjeros. » y cuestiona el momento elegido para lanzar la acusación. A los “New Obs”, deplora un “ campaña de difamación “.

Pero el asunto tomó otro cariz ese mismo día. En Quebec, varios medios de comunicación desenterran textos publicados por el escritor hace más de diez años y recogen pasajes tomados de otros autores. El periódico de Quebec “La Prensa” En una columna publicada bajo el nombre de Orélien en 2013, encontré la traducción apenas retocada de un artículo publicado unos días antes en un periódico filipino. Otro texto, presentado a un concurso de Radio-Canadá en 2012 y galardonado con el premio del público, repite casi palabra por palabra pasajes del prefacio de Matin des magiciens, publicado en 1960. El caso pasa de las sospechas de IA a las acusaciones de plagio.

Al mismo tiempo, todas las miradas se dirigen a la cuenta “Balance ton Claude”, que está en el origen de las acusaciones. Contactado por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, el colectivo que dice dirigir desea permanecer en el anonimato y denunciar el uso de la IA en la literatura.

Mientras continúan las acusaciones de plagio, Thélyson Orélien presenta su novela ante varios cientos de personas que lo aplauden en Manosque, en la fiesta del libro. Cansado de esta semana tan agitada, dice estar “ listo para hablar cuando todo esté en calma » y denuncia un deseo de atacar “(su) voz” para el “al silencio”.

En Quebec, en cambio, las consecuencias empiezan a producir sus primeros sobresaltos. “Después de tomar conocimiento de las acusaciones de plagio” La Feria del Libro de Estrie le retira su “título de invitado de honor” y cancela sus dos intervenciones previstas para octubre. Durante la noche del jueves al viernes, su editorial canadiense, Boréal – que vendió los derechos a numerosas editoriales extranjeras, incluida la francesa Grasset – anunció que suspendía las actividades de promoción de la novela y la gira del autor. Precisa que, en este momento, no puede ni confirmar ni negar las acusaciones contra el autor, pero prefiere “garantizar el bienestar de Thélyson Orélien”.

Jueves por la noche, nuevo giro. “Le Figaro” revela quién está detrás de “Balance ton Claude”: Samuel Fitoussi, uno de sus columnistas y autor.

La cuenta X que originó el asunto pierde su anonimato. El ensayista y columnista de “Figaro” Samuel Fitoussi afirma pertenecer al “proyecto colectivo” detrás “Mueve tu Claude”. Esta vez escribió en su cuenta personal de Twitter, habiendo actuado por temor a que la IA causara el “desaparición de la lectura y la escritura”.

Unas horas más tarde, la Academia Goncourt retiró de su selección para el premio el libro “Era eso o morir”. Explica esta elección a la luz del plagio revelado esta semana y de análisis que, según ella, indican que la novela sería “con toda probabilidad, en gran medida producto de la inteligencia artificial”. Ella también dice que quiere preservar “La integridad del Premio Goncourt y su papel central consiste en promover y premiar la literatura escrita por mujeres y hombres”.

Cinco días después del premio Fnac, el libro permanece en las librerías, pero su exposición en Goncourt ha terminado. Thélyson Orélien todavía niega haber escrito su novela utilizando inteligencia artificial. Las acusaciones de plagio y uso de IA siguen siendo dos cuestiones muy distintas, pero esta semana habrán reunido al autor en el mismo otoño.