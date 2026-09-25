Proporcionemos a Francia una doctrina de disuasión democrática frente a la injerencia extranjera.

Detrás del éxito del partido neonazi AfD en Sajonia-Anhalt se encuentra también el de sus patrocinadores políticos Trump, Musk y Putin, responsables de sopesar, manipular para ser más precisos, los votos electorales en el seno de la Unión Europea.

Un vídeo falso que se viraliza antes de ser desmentido, un sitio falso que imita un diario regional o el del Ministerio de las Fuerzas Armadas, miles de cuentas automatizadas que propagan la misma historia en pocas horas… Esta no es la historia de una democracia que tambalea: es el modus operandi de los poderes que pretenden hacerla tambalear.

Los franceses no han renunciado a la democracia: el 88% dice estar apegado a ella, el 89% considera positiva la existencia de una Constitución y el 80% considera imprescindible el control y el equilibrio. Pero, al mismo tiempo, el 80% está preocupado por el estado actual de nuestra democracia (estudio Toluna/Harris Interactive, encargado por el Consejo Constitucional, publicado en julio de 2026).

Esta paradoja es una advertencia. Nuestros conciudadanos no piden menos democracia. Piden protección.

Este es el marco de las campañas para las elecciones presidenciales y legislativas, luego regionales y departamentales, que se abren.

El proyecto de ley presentado recientemente por el gobierno relativo a la lucha contra la injerencia extranjera en la vida democrática ¿Cumple este requisito? Muy parcialmente.

Este texto crea un nuevo sumario judicial y refuerza determinadas sanciones penales. Estas herramientas pueden resultar útiles. Llenarán algunos puntos ciegos de la legislación existente.

Pero llegan después de la batalla.

Las operaciones de injerencia contemporáneas ya no se parecen a las campañas de propaganda de ayer. Utilizan redes de bots, medios falsos, contenido generado por inteligencia artificial, personas influyentes pagadas, microtargeting invisible y narrativas cuidadosamente amplificadas antes de que una autoridad pueda siquiera responder. Sin olvidar el poder de la inteligencia artificial generativa que impone una revolución copernicana, donde por primera vez en la historia el cerebro humano se ve superado por la capacidad creativa de la máquina.

Ante este cambio, responder principalmente con un sumario judicial es como instalar un extintor en una casa cuyos cimientos están ardiendo.

Los países más expuestos no esperaron. Taiwán se ha convertido en el laboratorio global de resiliencia democrática. Su principio es sencillo: dos horas, dos imágenes, doscientas palabras. Un rumor peligroso debe recibir una respuesta oficial casi de inmediato. El Estado trabaja con periodistas, investigadores, plataformas y sociedad civil en una lógica de reacción colectiva.

Suecia ha creado una agencia de defensa psicológica responsable no sólo de detectar manipulaciones, sino también de formar a las administraciones, los cargos electos y los ciudadanos.

El Reino Unido está fortaleciendo la identificación de actores que actúan por intereses extranjeros. La Unión Europea está utilizando gradualmente la Ley de Servicios Digitales para imponer más responsabilidades a plataformas de gran tamaño.

Surge una lección común: proteger la democracia ya no consiste solo en sancionar a posteriori. Debemos organizar una resiliencia permanente.

Ésta es precisamente la conclusión a la que llegó la comisión senatorial de investigación que hemos llevado a cabo sobre las influencias extranjeras maliciosas, cuya iniciativa corresponde a los senadores socialistas. Su diagnóstico fue claro: ante una “Neoguerra fría”Francia debe pasar de una lógica de reacción ad hoc a una movilización de toda la nación, articulando detección, coordinación, educación y contradiscurso en torno a una política pública.

Con demasiada frecuencia pensamos en la democracia como un patrimonio institucional que simplemente debe ser respetado. Esta visión pertenece al siglo pasado. La democracia ya no es sólo un régimen político. Es una capacidad estratégica para proteger el propio espacio cívico contra los poderes autoritarios.

La guerra de información es ahora un teatro de confrontación por derecho propio. Ya no buscamos simplemente influir en una votación; buscamos fragmentar la confianza, enfrentar a los ciudadanos entre sí, deslegitimar las instituciones y hacer que toda verdad sea cuestionable.

Así como construimos una doctrina de disuasión militar para proteger nuestra soberanía territorial, ahora debemos construir una doctrina de disuasión democrática para proteger nuestra soberanía cívica.

En otras palabras, considerar la resiliencia democrática como una política de soberanía.

Francia ya tiene activos. viginum (la agencia estatal responsable de la vigilancia y protección contra la interferencia digital extranjera, nota del editor) pudo demostrar su utilidad. Durante las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo de 2026, el servicio detectó y caracterizó cuatro operaciones de interferencia digital extranjera, mientras que la red de coordinación y protección electoral permitió, por primera vez, reforzar la cooperación entre administraciones y plataformas.

La ley Houlié de 2024 sentó importantes bases. Pero, sobre todo, estos éxitos demuestran que ahora existe capacidad de detección.

Seguimos prisioneros de una lógica esencialmente reactiva. Carecemos de una estrategia nacional para la resiliencia democrática.

Los candidatos deben estar protegidos contra los ciberataques. Debemos imponer más transparencia en las plataformas durante las campañas electorales. Debemos hacer visibles los anuncios políticos digitales. Hay que levantar el anonimato y responsabilizar a las plataformas. Debemos controlar los deepfakes electorales. Sobre todo, debemos invertir en el desarrollo del pensamiento crítico y la educación mediática desde una edad temprana, porque la primera línea de defensa de una democracia sigue siendo un ciudadano capaz de reconocer la manipulación.

Por lo tanto, la verdadera cuestión de 2027 no es sólo la seguridad de unas elecciones. La cuestión es si Francia es capaz de hacer de la protección de su democracia una política pública por derecho propio.

Por eso los socialistas defendemos una verdadera doctrina de disuasión democrática: una estrategia que haga de la protección de nuestro espacio cívico una prioridad de soberanía, del mismo modo que la protección de nuestro territorio. Detectar más rápido, proteger mejor, responsabilizar a las plataformas y formar a los ciudadanos: estos son los cuatro pilares de una democracia capaz de resistir a los poderes que buscan debilitarla.

Una democracia fuerte no es aquella que pretende impedir toda manipulación. Es el que se niega a permitir que el miedo se convierta en un argumento político. Los franceses siguen creyendo en la democracia. Depende de nosotros ganarnos su confianza.

Firmantes

Los siguientes funcionarios electos son senadores de los grupos o candidatos socialistas, ambientalistas y republicanos investidos y/o apoyados por el PS: Rachid Temal ; Viviane Artigalas ; Florencia Blatrix ; Michele Bonthoux ; Souhila Boudali-Khedim ; Hussein Bourgi ; Jean-Louis Bricout ; Isabel Briquet ; Colombe Brossel ; Rémi Cardón ; Marie-Arlette Carlotti ; Yan Chantrell ; Christophe Chaillou ; Elisabeth Clavérie ; Hélène Conway-Mouret ; Bastien Coritón ; Thierry Cozic ; Forough Dadkhah ; Karine Daniel ; Jerome Darras ; Marie-Pierre De La Gontrie ; Frederic Delamare ; Monique Delort ; Vicente Eble ; Frédérique Espagnac ; Sébastien Fagnen ; Claudie Faucon-Méjean ; Corinne Féret ; Sandrine Floreusses ; Loïc Geneste ; Helene Geoffroy ; Stéphane Ibarra ; Olivier Jacquin ; Patrice Joly ; Gisèle Jourda ; Patricio Kanner ; Sara Klilib ; Nathalie Lanzi ; Annie Le Houerou ; Audrey Linkenheld ; Jean-Jacques Lozach ; monique lubin ; Paulette Matray ; Marie-Pierre Monier ; Corinne Narassiguin ; Jacques Oberti ; Said Omar Oili ; Alexandre Ouizille ; Sébastien Pla ; Pernelle Richardot ; sylvie robert ; Pierre-Alain Roiron ; Carole Rolando ; David Ros ; Lucien Stanzione ; Thierry Suaud ; Jean-Claude Tissot ; Simón Uzenat ; Jean-Marc Vayssouze-Faure ; Michael Weber ; Adel Ziane