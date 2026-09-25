IA, una batalla energética libre de carbono que Francia puede ganar

La tecnología digital ocupa hoy un lugar esencial en nuestra economía y nuestras empresas, pero también en nuestra vida diaria. Sin embargo, Francia y Europa siguen dependiendo en gran medida de actores extranjeros para una gran parte de las plataformas, tecnologías y dispositivos electrónicos. Esta dependencia constituye un riesgo estratégico. Afecta nuestros datos, nuestros usos y nuestra capacidad para dominar las tecnologías que estructuran la economía.

Después de que Francia se perdiera varios acontecimientos digitales (el auge de Internet, los motores de búsqueda e incluso las redes sociales), hoy emerge el de la inteligencia artificial. (IA, nota del editor) y centros de datos. Esta vez, nuestro país tiene una ventaja considerable: su electricidad libre de carbono.

El progreso exponencial de la IA representa una oportunidad sin precedentes para Francia. Nuestro país se posiciona hoy como el más atractivo del mundo para la construcción de centros de datos. En 2025, es el que más inversión extranjera ha atraído para su construcción: 69 mil millones de dólares frente a los 29 mil millones de Estados Unidos (segundo país en el ranking), según la UNCTAD. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).

Este atractivo para Francia está precisamente ligado a su electricidad abundante, competitiva y libre de carbono, gracias a la energía nuclear y a las energías renovables. La electrificación de la economía francesa se convierte así en un diferenciador estratégico.

Arthur Mensch, jefe de Mistral IA, orgullo de la tecnología francesa, lo entendió perfectamente al invertir masivamente en capacidades informáticas en Francia. Si bien la demanda de alojamiento de datos se está disparando y casi dos tercios de nuestros usos digitales se alojan en el extranjero, el desafío es captar una mayor parte de la cadena de valor de la IA en nuestro país: infraestructura, modelos, servicios e investigación.

Esta carrera por la potencia informática no puede ser ilimitada. No podemos evitar pensar en usos, y si queremos hacer de los centros de datos un activo industrial sólido, debemos construir un modelo de eficiencia ambiental digital. Esto es lo que demuestra el trabajo prospectivo de Ademe (la Agencia de Transición Ecológica) : en los escenarios de “Transiciones 2050”, el consumo de electricidad de los centros de datos inducido por los usos franceses podría multiplicarse por 3,7 de aquí a 2035. Y casi dos tercios de este consumo se realizarían en el extranjero, en países cuya electricidad es mucho más intensiva en carbono que en Francia, si no actuamos.

Reubicar las capacidades informáticas, además de atraer inversiones masivas, nos permite fortalecer nuestra soberanía digital y reducir nuestra huella de carbono. Se trata, por tanto, de acoger centros de datos que creen valor, con un impacto medioambiental bajo control gracias a nuestra electricidad libre de carbono, a la recuperación sistemática del calor residual (en particular para alimentar las redes de calefacción y reducir el coste de la energía para nuestros conciudadanos) y a las mejores prácticas en materia de gestión del agua de refrigeración. Se trata, en definitiva, de diseñar una firma “a la francesa”. tecnología digital responsable y convertirla en un activo atractivo.

La soberanía digital francesa no consiste en producirlo todo nosotros mismos. Consiste en desarrollar capacidades estratégicas para no depender de potencias extranjeras. Y en esta carrera global, Francia tiene una baza con su electricidad libre de carbono y su experiencia ambiental. Depende de nosotros convertirlo en una palanca de soberanía, innovación y poder económico.