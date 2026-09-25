Reunidos y frente a una sala parcialmente vacía, Netanyahu ataca a Francia y Mamdani desde el podio de la ONU

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aislado en la escena internacional y lanzado en una difícil campaña para su reelección, pronunció este jueves 24 de septiembre una acusación contra los detractores de Israel, en un momento en que aumentan las críticas internacionales contra la violencia cometida contra los palestinos en la Cisjordania ocupada.

Decenas de personas, miembros de diferentes delegaciones representadas en la Asamblea General de la ONU, abandonaron la sala en protesta durante el discurso. “Si todavía hay cobardes en esta sala que no han abandonado el recinto, que lo hagan ahora”lanzó audazmente el Primer Ministro mientras hablaba.

El Primer Ministro israelí arremetió contra países, incluidos Francia y el Reino Unido, que critican la política de colonización de Israel a pesar de que ellos mismos son ex países colonizadores. “Acusan a Israel, al minúsculo Israel, de colonialismo, ¿qué colonialismo? »exclamó Benjamín Netanyahu desde el podio de la ONU. “Entre ellos hay gente de Gran Bretaña y Francia. Demonios, ellos fueron los que inventaron el término”.dijo, enfatizando que “sus colonias cubrían todo el planeta”.

Primer Ministro israelí llama colonos extremistas “jóvenes delincuentes”acusando a la prensa internacional de darles una cobertura desproporcionada. “Lo que cubren los medios es un puñado de jóvenes delincuentes”declaró Benjamín Netanyahu, añadiendo que hay alrededor de 150 “tirar piedras, desenterrar olivos”.

El discurso de Benjamin Netanyahu se produce cuando varios líderes extranjeros, incluido Emmanuel Macron, aprovecharon la plataforma de la ONU esta semana para criticar la política seguida por el gobierno israelí. El presidente francés lamentó así la situación humanitaria en Gaza. “¿Cuál es nuestra credibilidad si seguimos inactivos contra Gaza? »lanzó el presidente francés, criticando también las acciones israelíes en Cisjordania, donde, según dijo, “Hamás nunca ha tomado medidas enérgicas”. Un error fáctico que provocó una respuesta mordaz por parte de Israel, denunciando la“absurdo grotesco” Palabras de Emmanuel Macron.

Otra personalidad en la mira del Primer Ministro israelí: el alcalde de Nueva York, de izquierdas y pro palestino, Zohran Mamdani. “Desde que fuiste elegido en esta ciudad muchos judíos ya no se sienten seguros en Nueva York”dijo. “Me dicen que Nueva York ya no es la ciudad que conocían”añadió, denunciando también los actos antisemitas que se han multiplicado en todo Estados Unidos. “Las mentiras que usted y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales”lamentó dirigiéndose al alcalde.

A principios de este año, el alcalde de Nueva York, que acusó al primer ministro israelí de “genocidio”, había dicho que estaba considerando arrestar al israelí en la cumbre de la ONU, antes de admitir que no había podido ejecutar una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El primer ministro israelí también acusó ante la Asamblea General de la ONU al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de ser un “tirano”. “Y ahora el último país en convertirse en un superdifusor de mentiras antisemitas es Turquía”lanzó el líder israelí.