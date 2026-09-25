“Ridículo” y “hostil”: Trump amenaza a la UE y Canadá tras la propuesta de asociación de Von der Leyen

Publicado el 17 de septiembre de 2026 a las 8:04 am, actualizado el 17 de septiembre de 2026 a las 8:30 a. m. Lectura: 2 min.

“Un acto hostil”. Donald Trump amenazó este miércoles 17 de septiembre con cortar el comercio con la Unión Europea (UE) como reacción a su plan de convertir a Canadá en el primer país miembro asociado de la UE. En un contexto de desencanto con Estados Unidos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles que Canadá podría convertirse en el primer país “miembro asociado” de la UE, en presencia del primer ministro Mark Carney, que hablará ante los eurodiputados el jueves. También propuso que este país norteamericano se integre al futuro “Consejo de Seguridad Europeo”, como ella reclama.

“Esto me parece ridículo”dijo el presidente estadounidense a los periodistas cuando se le preguntó sobre esta propuesta. “Si hacen esto, si lo considero un acto hostil, impondré aranceles aduaneros muy elevados o cesaré todo comercio con Europa”añadió.

Canadá, en medio de una guerra comercial con los Estados Unidos de Donald Trump, busca nuevos socios. Por su parte, Europa, cuyas relaciones con Washington son igualmente tormentosas, busca apoyos para su estrategia de reequilibrio entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos.

“Vemos el mundo con los mismos ojos: de la IA al cambio climático, del Ártico a la geopolítica”subrayó Ursula von der Leyen, pidiendo a Ottawa y Bruselas que “construir” A “futuro común”. “En un mundo más peligroso y dividido, Canadá está construyendo relaciones más estrechas con socios de confianza”señaló por su parte la oficina de Mark Carney en un comunicado de prensa.

El estatus de miembro asociado mencionado para Canadá no está definido legalmente en los tratados de la UE. Pero Alemania propuso recientemente que Ucrania se beneficiara de ello. Berlín sugirió entonces que este país podría asistir a determinadas reuniones ministeriales o cumbres de la UE, sin tener derecho a voto.

Tras hablar con Ursula Von der Leyen, Mark Carney viajó al Reino Unido, donde se reunió con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham. Los dos hombres reafirmaron su deseo de “cooperar en defensa y comercio”.

En concreto, Canadá y la UE pretenden sobre todo reforzar su asociación, desde la inteligencia artificial hasta la energía. Azotados por los aranceles aduaneros estadounidenses y la competencia de China, Bruselas y Ottawa están tratando de capitalizar un nivel ya considerable de cooperación.

El comercio entre la UE y Canadá ha aumentado un 80% desde 2016, gracias a la entrada en vigor de un acuerdo de libre comercio, que eliminó casi todos los derechos de aduana. Y, este año, Canadá se convirtió en el primer país no perteneciente a la UE en unirse al programa europeo de defensa segura. Sin embargo, todavía hay margen de mejora.

Ottawa también espera concluir un acuerdo que permita al Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiar proyectos canadienses relacionados con minerales estratégicos, con el fin de reducir la dependencia de China, explicó el embajador canadiense.

Entre las vías, una aplicación completa del tratado de libre comercio. Diez países de la UE, entre ellos Francia, Italia y Polonia, aún no han ratificado este acuerdo, en parte debido a las protestas en el mundo agrícola. Esto limita su alcance, ya que las disposiciones relativas a la protección de inversiones y la resolución de disputas siguen siendo letra muerta por el momento.

Además, se están llevando a cabo discusiones para relajar las reglas sobre movilidad laboral y aumentar los intercambios de estudiantes a través de Erasmus, el programa enormemente popular de la UE. También se habla de que Canadá contribuirá al préstamo de 90 mil millones de euros de la UE a Ucrania, participando en proyectos de defensa a favor de Ucrania.