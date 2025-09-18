En Londres, 110,000 manifestantes responden a la llamada del activista de lejano Tommy Robinson





Entre los Jacks Union, los consignas antimigrantes y los llamados a la partida de Keir Starmer, decenas de miles de personas se reúnen el sábado en Londres, en el llamado al activista de extrema derecha Tommy Robinson, en paralelo con una contra-demonga en la iniciativa de una organización antirracista.





Presentado por Tommy Robinson como un rally a favor de la “Libertad de expresión”esta reunión se produce después de un verano marcado por manifestaciones antiinmigrantes frente a los hoteles británicos que organizan solicitantes de asilo, ampliamente transmitido en las redes sociales por el activista.





Las imágenes aéreas transmitidas por televisores muestran un océano de banderas británicas e inglesas que inundan las calles del centro de Londres, la BBC y Sky News evocando decenas de miles de personas. Según la policía de Londres, alrededor de 110,000 personas participaron en la manifestación.





Inmigración ilegal a primer plano









“No soy racista, simplemente noto la evolución demográfica”dice Ritchie, de 28 años, que describe como“Invasión” Llegadas ilegales de migrantes en el Reino Unido.





“Queremos encontrar a nuestro país”continúa el joven, que no desea dar su apellido. Viniendo de Bristol con tres amigos, todos vestidos con camisetas negras con bandera británica, considera a Tommy Robinson como “Un héroe”. Este último, de 42 años, su verdadero nombre Stephen Yaxley-Lennon, es el fundador de la ex grupo de defensa inglesa (Liga de Defensa Inglesa), del Movimiento Hooligan.





Conocido por sus posiciones antiinmigrantes y anti-Islam, fue sentenciado varias veces, en particular por las perturbaciones al orden público. Fue encarcelado en 2018 por desprecio en la corte, luego en 2024 por repetir comentarios difamatorios sobre un refugiado.





Charlie Kirk





“Estoy muy preocupado, realmente muy preocupado”proporciona otro manifestante, Philip Dodge, un panadero retirado de Sheffield con su esposa Maggie. “Detamos a las personas porque se atrevieron a hablar de problemas de inmigración o género. Nunca hubiera pensado en ver esto en este país”él continúa.





Mary Williams, tiene una foto del infector conservador estadounidense Charlie Kirk, portador estándar de la juventud trumpista, asesinada el miércoles por Bullet en los Estados Unidos. Una muerte que tiene “Sorprendido” Este Londres treinta años, hasta el punto de convencerla de participar en la manifestación. Tommy Robinson se comunicó enormemente con Charlie Kirk en sus redes sociales.





El sábado se movilizan más de mil agentes para garantizar una manifestación pacífica. Realmente desplegado en torno a la contra-prueba organizada por Stand Up to Racism UK, que era menos importante, que comenzó al mismo tiempo. “Es muy importante oponerse al fascismo”dijo en Sky News Diane Abbott, una de las participantes. “Debemos estar unidos con solicitantes de asilo y mostrar que estamos unidos”.





Bannon y Zemmour





Varias movilizaciones de partidarios de Tommy Robinson, lo que cuenta con el multimillonario estadounidense Elon Musk entre sus partidarios reunió miles o incluso decenas de miles de personas, como en julio de 2024, donde estaban entre 20,000 y 30,000, según las estimaciones de la organización anti -racista esperanza no odio.





Los organizadores anunciaron la presencia de varias personalidades de la derecha y extrema británica, incluido Steve Bannon, el ex asesor del presidente estadounidense Donald Trump. El presidente del partido francés francés, Eric Zemmour, confirmó su presencia.





La libertad de expresión ha estado en el corazón de un debate público en el Reino Unido durante varios meses, reavivado a principios de septiembre cuando la policía armada arrestó a un creador de series en Londres en Heathrow acusado de haber diseminado mensajes hostiles a personas transgénero.





El debate se plantea con mayor frecuencia por la derecha y la extrema derecha, pero también se mencionó en relación con los cientos de arrestos de manifestantes que expresan su apoyo al grupo de acción de Palestina, que se clasificó “Organización terrorista” por el gobierno.