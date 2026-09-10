Victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt: en Francia, la izquierda y el centro expresan sus preocupaciones, silencio de la RN

“Verdadera señal de alarma”llama a “movilización general” : Varios candidatos presidenciales de izquierda y de centro expresaron su seria preocupación la tarde del domingo 6 de septiembre tras la histórica victoria del AfD en el Estado federado de Sajonia-Anhalt, pero los líderes de la Agrupación Nacional, que rompió en los últimos años con el partido de extrema derecha alemán, no reaccionaron inmediatamente.

“Demostración catastrófica de la ceguera de las políticas centristas europeas. Este desastre es su resultado. En estas condiciones, el proyecto militar alemán de crear el primer ejército convencional en Europa es inaceptable para Francia.fustigó al líder de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon en X.

Alternativa para Alemania (AfD), un grupo antiinmigrantes, rusófilo y pro-Trump, obtuvo una gran victoria en este antiguo estado federado de la RDA, infligiendo un desaire al canciller conservador Friedrich Merz.

“Esto ya no es una advertencia. Es una orden de movilización general que hay que lanzar. La internacional reaccionaria y de extrema derecha avanza abiertamente”se lamentó en X el primer secretario del PS, Olivier Faure.

Otro candidato de la izquierda francesa, el secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, habló en la misma red de un “terrible historial para la UE y sus tratados”pidiendo “cambiar”. “En toda Europa, la extrema derecha está ganando terreno con su agenda de odio. Se alimenta de la pobreza, la desindustrialización y la escalada de la guerra”.denunció.

El líder del partido presidencial del Renacimiento, Gabriel Attal, también candidato presidencial, describió este resultado como “verdadera señal de advertencia”pidiendo a BFMTV que “aprender lecciones”. En particular afirmó que “La barrera contra la extrema derecha” ya no podría ser “un proyecto político suficiente para que tengas una mayoría de votantes que vengan a apoyarlo”. “Necesitamos aportar una visión y medidas concretas”y “reinventar el modelo” Para “Recuperar el control en un mundo cambiante”añadió.

El líder del partido de extrema derecha Reconquista, Eric Zemmour, habló con él “momento de la verdad”. “Culparemos a los votantes. Los verdaderos culpables son aquellos que, durante medio siglo, trataron como un crimen lo que la gente consideraba evidente: el deseo de seguir siendo ellos mismos.explicó quien aún no ha confirmado su candidatura a las elecciones presidenciales.

Los líderes de la Agrupación Nacional, favorito en las encuestas en Francia, no han reaccionado por el momento a la histórica victoria de su ex socio. Preguntado el sábado durante el Foro de Cernobbio en Italia sobre la hipótesis de que RN se reconectara con AfD en caso de un avance del primer partido de la oposición en Alemania, el presidente del partido, Jordan Bardella, afirmó que no era así. “no planeado”.

“Varios desacuerdos nos han llevado a distanciarnos del AfD”indicó. “Observo, sin embargo, que la presión electoral ejercida por el AfD en Alemania contribuyó a mover las líneas dentro del gobierno de Friedrich Merz, desde que Alemania restableció los controles en sus fronteras hace unos meses”.