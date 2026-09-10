¿Donald Trump tomó la peor decisión estadounidense desde 1945? Pierre Haski responde

“Aplasté a Irán. » Trump le dijo a un periodista esta semana, antes de bombardearlo nuevamente. Un presidente no bombardea un país que ha aplastado. En seis días: ataques estadounidenses contra Larak, Bandar Abbas, Qeshm. Misiles iraníes en Jordania, Kuwait y Bahréin. Dos superpetroleros chocan en un estrecho que Washington dice controlar. El barril vuelve a 95 dólares. Y en Bishkek, Xi Jinping y Putin reciben con honores al presidente iraní, mientras el comunicado final ofrece sus condolencias por la muerte de Jamenei, asesinado por los estadounidenses el primer día de la guerra.

Pierre Haski retoma el hilo de Versalles, donde Trump firmó un memorando con Irán en junio. Lo dio todo: decenas de miles de millones de activos iraníes liberados, a cambio de la reapertura de un estrecho que estaba abierto antes de la guerra. Fijó dos meses para negociar la energía nuclear. Han pasado los dos meses. Nadie lo notó. No se aplicó nada. Luego Trump prometió estrangular económicamente a Irán. China dijo que no. Se espera que Xi Jinping llegue a Washington dentro de tres semanas.

Entonces, ¿por qué empieza de nuevo? Porque Trump no puede salir sin algo parecido a una victoria, y un régimen no se cambia por vía aérea. Los exámenes parciales son dentro de dos meses. El precio del galón está subiendo. Un historiador estadounidense que conocimos este verano habla de la peor decisión de política exterior desde 1945, más grave que Vietnam. Pierre Haski explica por qué ésta no es sólo una guerra fallida, sino un signo de decadencia.

En la segunda parte, se trata de Xi Jinping, el hombre razonable del mundo, que gana sin esfuerzo lo que Trump abandonó, desde Bishkek hasta El Cairo. Pero también de Putin, que prepara a los ucranianos para el peor invierno de la guerra, negándose a negociar “con terroristas” y amenaza a los europeos, mientras su Ministro de Finanzas se sienta a la mesa del G20 por invitación estadounidense. De Alemania, que acusa por primera vez a Moscú de un ataque con drones en su suelo, tres días antes de una votación en la que el AfD supera el 40% en Sajonia-Anhalt. Y una pregunta que ya nadie puede eludir: ¿de qué sirve la disuasión nuclear ante una guerra que no pronuncia su nombre? Con, como extra, la historia de un Airbus francés descongelado en el reactor MiG de la pista de Bishkek, en 1992.

Grabado el 3 de septiembre de 2026, en la terraza, en el ruido del final del día. Lo oirás. Fue buscado.

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