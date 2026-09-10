Los emisarios de Donald Trump en Moscú y Kiev intentarán (nuevamente) poner fin al conflicto

Se espera que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner lleguen a Ucrania el domingo, llevando, según el presidente Donald Trump, una propuesta destinada a poner fin al conflicto con Rusia, después de reunirse durante tres horas con Vladimir Putin la víspera en Moscú.

Se trata de la primera visita a Kiev de Steve Witkoff, un empresario cercano a Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, desde el inicio de su labor como mediadores en este conflicto.

Desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025, Donald Trump ha iniciado varias rondas de conversaciones para encontrar una salida a la guerra desencadenada por la invasión rusa de 2022, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ahora estos intentos no han dado lugar a ningún progreso tangible.

Con motivo de estas nuevas conversaciones, Vladimir Putin decretó el cese de los ataques en Kiev durante tres días, desde el sábado hasta el lunes inclusive. Volodymyr Zelensky anunció el cese de los ataques contra Moscú durante el mismo período. En otras partes de Ucrania y Rusia, las hostilidades continúan.

La noche del sábado al domingo, Moscú atacó Ucrania con 108 drones y misiles Banderol S8000, informó la fuerza aérea ucraniana, afirmando haber derribado la mayoría de ellos y precisando que, sin embargo, 11 lugares del país se habían visto afectados por estos bombardeos.

Por su parte, el ejército ruso afirmó haber neutralizado 258 drones ucranianos lanzados anoche contra Rusia. Un incendio afectó a una empresa en la ciudad de Riazán, según el gobernador, y el medio ruso ASTRA dijo que se trataba de una refinería.

Al menos tres civiles resultaron heridos en Ucrania en ataques durante la noche y la madrugada del domingo, según las autoridades locales, mientras que un hombre murió y una mujer resultó herida en un ataque con drones ucranianos contra su vehículo en la región rusa de Belgorod, según las autoridades locales.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicó que en un momento se consideró que Jared Kushner y Steve Witkoff viajarían directamente de Moscú a Kiev en avión, lo que hubiera sido excepcional.

El avión del gobierno estadounidense que transportaba a los dos enviados finalmente aterrizó en las primeras horas del domingo en Rzeszow, Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, según el sitio de seguimiento de aviación FlightRadar24. Los VIP que viajan a Ucrania generalmente toman el tren desde los países fronterizos, ya que los aeropuertos ucranianos han estado cerrados desde el inicio de la guerra.

Durante la noche del viernes al sábado, los bombardeos rusos “manifestantes” Los ataques habían impactado en los dos aeropuertos de Kiev, según Volodymyr Zelensky, quien estimó que su objetivo era perturbar esta visita.

Vladimir Putin habló durante tres horas el sábado por la noche con Steve Witkoff y Jared Kushner, una conversación que el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, llamó “constructivo, extremadamente franco y lleno de confianza”.

“La situación, por supuesto, no es sencilla”dijo el presidente ruso a los dos enviados en una gran sala del Kremlin, según imágenes difundidas por la televisión rusa. El presidente estadounidense no precisó si la propuesta transmitida por sus emisarios implicaba una cesión de territorios por parte de Ucrania, como había sugerido anteriormente. Él simplemente dijo: “Tenemos una idea para la paz”.

También atribuyó la guerra, que comenzó con el lanzamiento de una ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, a una “problema de personalidad” entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. El viaje, un acontecimiento poco común, del director de la CIA, John Ratcliffe, la semana pasada a la capital rusa había dado lugar a muchas especulaciones.