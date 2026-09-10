El gobierno amenaza a CNews con un “procesamiento penal” si Xenia Fedorova regresa al aire

Persona non grata. A principios de septiembre, el canal CNews, propiedad del grupo de Vincent Bolloré, anunció el próximo regreso al aire de Xenia Fedorova, su columnista prorrusa que se enfrenta a la expulsión del territorio. En una entrevista transmitida este martes 8 de septiembre por el medio Omerta, quien continúa firmando columnas en JDNews también en el ámbito de Bolloré, dijo que esperaba no hacerlo. “esperar demasiado” para reanudar sus intervenciones a distancia. Por lo tanto, incluso desde la distancia.

Un juego de manos que no gustó nada al ejecutivo. Lo advirtió el ministro del Interior, Laurent Núñez, en una carta enviada este miércoles a la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom). El canal de noticias estará expuesto a “procesamiento penal” si este amigo muy cercano del multimillonario bretón vuelve al aire.

En su correo en forma de “informe”Laurent Nuñez recuerda que Xenia Fedorova también es el tema “una medida para congelar sus fondos y recursos económicos”. Sostiene que el pleno efecto de las medidas tomadas contra el columnista implica “que se le prive de la posibilidad de repetir, en el territorio nacional, los hechos que constituyen los disturbios que fundamentaron la decisión, toda vez que dichos hechos se refieren a la difusión, en el territorio nacional, de manifestaciones que lesionan los intereses fundamentales de la Nación”.

La ministra considera que la posibilidad de un regreso al aire de Xenia Fedorova “contraviene directamente las medidas de expulsión y congelación de activos dictadas y es probable que se le planteen varios cargos penales”. Porque, continúa, el columnista seguiría “beneficiarse (…) de una ranura de antena en frecuencia terrestre y medios técnicos de producción”incluso si no le pagaran, lo que constituiría una “elusión de medidas de expulsión y congelación de fondos y recursos económicos” conduciendo a “procesamiento penal”.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ya había criticado el viernes la decisión de los medios de comunicación del grupo del multimillonario conservador Vincent Bolloré de seguir dando voz a “un propagandista del Kremlin”.

Xenia Fedorova se encontraba en el extranjero cuando el gobierno publicó la orden de expulsión en su contra a finales de julio. A mediados de agosto, su abogado, Emmanuel Piwnica, anunció que había sido “con licencia” ahora por falta de permiso de residencia. Sus empleadores Canal+ y Lagardère no hicieron comentarios sobre esta información en ese momento. El tribunal administrativo de París desestimó dos recursos de medidas provisionales (de emergencia) que ella había interpuesto contra su orden de expulsión.