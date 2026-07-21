Tensiones y toma de poder en la Asamblea: la historia de una noche de adopción eléctrica de la ley de emergencia agrícola

En esta noche del 20 al 21 de julio de 2026, el Palacio Borbón parece un polvorín. Desde el podio, el diputado rebelde Manuel Bompard grita contra la prevista devolución de sustancias tóxicas para los humanos. Enfrente, la tensión estalla de repente en los bancos de Horizons: Laurent Marcangeli golpea su escritorio y grita, fuera de sí: “¡Eso no es cierto!” ¡Deja de tonterías! »

Un intercambio de espontaneidad brutal que resume por sí solo el clima de furia en el que terminó el examen del proyecto de ley. “por la protección y soberanía agrícola”. Después de múltiples interrupciones de la sesión y una extensión de los debates más allá de la medianoche, el texto fue finalmente aprobado alrededor de las 00:30 horas por 296 votos contra 224 y 41 abstenciones.

Fruto del compromiso elaborado unos días antes por la Comisión Mixta (CMP), el texto consta de 78 artículos. Si bien contiene las disposiciones esperadas sobre la gestión y el almacenamiento del agua, la depredación de los lobos, la remuneración de los agricultores y la simplificación de las normas, la mayor parte de los debates se centraron en dos sustancias fitosanitarias prohibidas en Francia desde 2018 y 2019 pero aún autorizadas en la Unión Europea: el acetamiprid y la flupiradifurona.

Un año después del terremoto de la ley Duplomb, impugnada por una petición ciudadana de 2,2 millones de firmantes y censurada por el Consejo Constitucional, el acetamiprid volvió a rondar los debates de la Asamblea. El sistema adoptado no reautoriza directamente estos plaguicidas: ofrece a la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSES) la posibilidad de conceder exenciones temporales y muy reguladas a determinados sectores (acetamiprid para las avellanas, flupiradifurona para las manzanas, las cerezas y las remolachas). Reunidos en Matignon unas horas antes en torno a Sébastien Lecornu, varios diputados macronistas y centristas habían exigido la supresión total del artículo.

En el hemiciclo, los coponentes defendieron el compromiso. “Este texto no autoriza ninguna sustancia. Le da a la Anses la facultad de otorgar exenciones muy limitadas”criticó a Jean-René Cazeneuve (Juntos por la República) y concluyó con firmeza: “La ciencia decidirá”. Su homólogo de la derecha republicana, Julien Dive, rechazó cualquier injerencia en los medios de comunicación: “Durante días nos han dicho que la ANSES estaría bajo supervisión de la política. Eso es falso. Nos centramos en un tema porque lo hemos totemizado”. El Ejecutivo intentará aprobar una enmienda para ampliar de dos a seis meses el plazo de investigación de la ANSES, pero será rechazada por los diputados.

La sesión dio un giro definitivo cuando el gobierno utilizó el rígido marco del procedimiento CMP (artículo 45) para negarse a examinar las enmiendas destinadas a suprimir el artículo sobre plaguicidas. Un bloqueo que se aplica a las propuestas de la izquierda, pero también a las presentadas por el bloque central, en particular por Élisabeth Borne o Agnès Pannier-Runacher.

Esta decisión desencadenó una escena surrealista donde la mayoría se desgarró en vivo. El diputado del MoDem, Richard Ramos, perdió los estribos en el podio ante un “filtrado arbitrario” Y “contrario al espíritu democrático”pidiendo al gobierno, en nombre del pueblo francés, que reintroduzca las enmiendas. Entre aplausos de la izquierda, Agnès Pannier-Runacher hizo lo mismo: “¿Por qué las enmiendas no son consideradas ni recibidas por el gobierno? ¡Tengamos este debate, es democracia! ».

Gabriel Attal (EPR), por su parte, lamentó una “sensación de desperdicio” y una sesión “podrido por una forma de incomprensión”sorprendido por el turno de Matignon. A pesar de sus amargas críticas al método, el ex Primer Ministro votará el texto final.

Ante este paso contundente, la izquierda ha aumentado el número de cuestiones de orden y solicitudes de suspensión. Aurélie Trouvé (LFI) acusó a los senadores de haber “Tomaron como rehén esta ley agrícola, para impulsar la reautorización de pesticidas peligrosos para el cerebro de los niños”. Su colega Manon Meunier invocó la alerta de la Orden de Médicos y de diecisiete sociedades científicas, mientras que Benoît Biteau (ecólogo) protestó por el desprecio mostrado hacia los 2,2 millones de peticionarios. Alrededor del Palacio Borbón, varios cientos de personas se habían reunido, unas horas antes, en Les Invalides, por convocatoria de la Confederación Paysanne, Greenpeace y Générations Futures.

Entre bastidores, el ejecutivo se estaba fracturando hacia el gobierno: según “ politico »el entorno de la Ministra de Transición Ecológica Monique Barbut, firmemente opuesto al texto, presentó su dimisión como “el escenario más probable”.

Para que el proyecto de ley pasara la etapa de votación, el gobierno pudo contar con el apoyo inquebrantable de la derecha republicana, la UDR de Eric Ciotti y la Agrupación Nacional. Edwige Díaz (RN) saludó, en comentarios reportados por LCP, la negativa de un “Retirada dictada por presiones políticas y mediáticas basadas en declaraciones falsas”. Posición apoyada por “BFM-RMC” por Jean-Philippe Tanguy este martes 21 de julio, quien criticó la hipocresía de los oponentes al texto: “Si estos productos fueran peligrosos, se deberían prohibir las importaciones que los utilicen. Pedimos a los agricultores que tengan el coraje de producir en Francia”.

Una vez anunciado el resultado, la Ministra de Agricultura, Annie Genevard, se felicitó por lo hecho por los diputados. “la elección de la responsabilidad”antes de afirmar por la mañana en el Francia-Inter HACER “Trabajo útil para la agricultura francesa”.

En la izquierda, la respuesta fue inmediata. Manuel Bompard (LFI) criticó a X, un Primer Ministro que “Rechazó el voto de la Asamblea Nacional para forzar la reautorización de pesticidas extremadamente peligrosos”. En la misma cadena, Jean-Luc Mélenchon atacó la alianza de una noche acusando a Marine Le Pen, Gabriel Attal y Édouard Philippe de haber votado “la peor ley Duplomb”acusando a la mayoría de haber ignorado la petición de los ciudadanos y prometiendo la derogación del texto en 2027. Finalmente, Olivier Faure (PS) denunció “un golpe democrático y un gran revés ecológico orquestado por una mayoría de circunstancias con la extrema derecha”confirmando la respuesta legal que está por llegar.

Mientras la polémica está en pleno apogeo, Sébastien Lecornu salió del silencio para defender su historial en X y responsabilizar del compromiso impugnado a los senadores. “El Gobierno ha cumplido sus compromisos. El Parlamento llegó a un compromiso en una comisión mixta, sin el Gobierno, sobre temas que no estaban en el texto inicial y que fueron presentados por el Senado.dice el Primer Ministro.

Defender un texto que, según él, aporta “Más de 70 medidas concretas esperadas por el mundo agrícola”el jefe de Gobierno insistió en que el compromiso votado sobre el acetamiprid “no da marcha atrás en su prohibición” pero “situa la ciencia en el centro de la toma de decisiones” al confiar el arbitraje a la Anses únicamente para el sector de la avellana. También criticó la actitud de la oposición: “No podemos decir en la feria agrícola de febrero que amamos a nuestros agricultores y en julio utilizar con fines políticos una ley útil para nuestra soberanía alimentaria. »

El proyecto de ley se envía esta tarde al Senado para su votación final. Dada la mayoría de derecha y centro en el Palacio de Luxemburgo, su adopción final debería ser una formalidad.

Entonces comenzará la batalla legal: los grupos rebeldes y socialistas han confirmado que llevarán inmediatamente el asunto al Consejo Constitucional. Los Sabios deberán decidir si las nuevas salvaguardias encomendadas a la Anses son suficientes para cumplir con las exigencias ambientales y sanitarias de la Constitución. El gobierno salvó su texto al límite, pero a costa de un bloque central permanentemente resquebrajado.