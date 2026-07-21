Londres, la ciudad que avanza hacia el “residuo cero”

En la orilla sur del río Támesis, cerca del icónico Tower Bridge, los residentes del área de Bermondsey en Southwark son pioneros de la ecología circular. Al pie de los modernos edificios de este antiguo páramo industrial, clasifican sus residuos como la mayoría de los habitantes de las ciudades europeas. Luego, los recolectores se transportan a la Planta de Gestión Integrada de Residuos de Southwark. Allí, los materiales recuperados –vidrio, embalajes, papel y cartón, etc.– se agrupan y envasan para su reutilización. En lugar de depositarse en vertederos o incinerarse, los residuos orgánicos restantes se biodegradan, se secan y se convierten en abono disponible para el público.

La recuperación de materiales utiliza, en particular, un brazo robótico dotado de inteligencia artificial. ¿Su especialidad? Retire del flujo papel, cartón, plásticos mixtos y cartones de bebidas (que a menudo contienen capas de aluminio), dejando solo los artículos de aluminio puro para un reciclaje eficiente. Esta nueva máquina recoge entre 35 y 50 objetos por minuto y se ha puesto el énfasis en el aluminio para que pueda reutilizarse en industrias verdes: la fabricación de aerogeneradores o coches eléctricos.

Los residuos no reciclables se recuperan y transforman en combustible que se utiliza para alimentar la red eléctrica nacional y proporcionar agua caliente a 2.650 viviendas sociales. Con la ampliación de la red de calefacción urbana, esto representa 14.000 toneladas de CO 2 menos cada año, una tasa de reciclaje de residuos del 67% y una calefacción un 10% más barata para los residentes. Satisfecho con la experiencia, el concejo (el equivalente londinense de un ayuntamiento de distrito) desea ahora ampliar el “modelo Southwark” a dos nuevos sectores, Old Kent Road y Peckham, lo que permitirá integrar unas 7.000 nuevas viviendas, alimentadas por la red de calefacción urbana, en el circuito de la economía circular.

Hacer de Londres una ciudad con “residuo cero” en 2050. Han pasado casi diez años desde que Sadiq Khan, emblemático alcalde laborista de la capital británica, se fijó este objetivo proactivo. Originalmente, su política verde pretendía reciclar, a partir de 2026, el 65% de los 7 millones de toneladas de residuos producidos cada año por 10 millones de londinenses. Este objetivo aún está lejos de alcanzarse. Pero la megalópolis está progresando: un tercio del contenido de los contenedores de Londres se clasifica y recicla actualmente, frente a menos del 5% en 2003. La ciudad debe afrontar ciertos retos relacionados con los 32 distritos (distritos) que aplican políticas de gestión de residuos muy diferentes y muestran resultados desiguales. La mejora de la tasa de reciclaje también depende del comportamiento de las empresas y los residentes, que deben clasificar adecuadamente sus residuos.

En el caso de los materiales no reciclables, muchos distritos han pasado del vertedero a la recuperación de energía. Esto permite reducir el uso de la tierra y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los residuos no reciclables recogidos de los residentes de Southwark (materiales secos del centro de clasificación, despojados de sus contaminantes mediante un proceso químico) constituyen un combustible con poder calorífico variable, que luego se transporta al sitio SELCHP (South East London Combined Heat and Power). Esta unidad recupera el calor producido por la combustión en forma de vapor de agua a presión. Esta energía térmica (vapor) se utiliza luego de dos maneras diferentes: directamente para alimentar las redes de calefacción urbana o se transforma en energía eléctrica. Un método que permite limitar el uso de combustibles fósiles y, por tanto, está plenamente integrado en el enfoque municipal para promover la economía circular.

¿Cómo podemos progresar más? Clasificando mejor y más. Se organizan periódicamente campañas de comunicación para concienciar a los residentes de Southwark. La fábrica cuenta con un área educativa para los residentes. No, aquí no se pueden reciclar sartenes ni equipos digitales. Tampoco baterías altamente inflamables que pueden provocar incendios. Desde el 31 de marzo, para simplificar las instrucciones que varían de una ciudad o distrito a otro, una ley obliga a todos los municipios del Reino Unido a adoptar una división en cuatro contenedores diferentes: residuos de alimentos y jardinería, papel y cartón, todos los demás residuos secos reciclables y todos los demás residuos no reciclables. Con la estandarización de la clasificación a nivel doméstico, el gobierno británico espera superar la tasa de clasificación del 65% para 2035. Ser sostenible lleva tiempo.