Ausencia, escándalo, momento de desasosiego… Una mirada retrospectiva al Mundial de Donald Trump

En el escenario mundial, Trump brilló especialmente por su ausencia. Estadios, al menos: allí sólo acudió para la final entre España y Argentina, este domingo 19 de julio. Final que, tras una interminable prórroga, vio al equipo dirigido por Rodri vencer al de Lionel Messi (1-0). Si bien fue bastante discreto en las gradas, Donald Trump hizo todo lo posible para aparecer en la foto final. Nada muy sorprendente para aquel cuya sombra nunca ha dejado de planear sobre esta competición.

Él, que, tras su regreso al poder, había decidido prohibir la entrada al país a una lista de países, saltó a los titulares al negar visados ​​a algunos aficionados y participantes en la competición. Una política migratoria represiva tanto más desagradable cuanto que en 2025, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que “ todos serán bienvenidos en Canadá, México y Estados Unidos. ». Luego estaban las ausencias y el escándalo Balogun… Una mirada retrospectiva a un Mundial colocado bajo el signo trumpiano.

“ voy a ir, voy a ir », prometió el 10 de junio, víspera de la inauguración del concurso. Pero omnipresente en su organización, Donald Trump brilló por su ausencia durante este campeonato mundial. Él, que lo convirtió en un elemento central de su segundo mandato, desde el sorteo en Washington, donde venció a sus homólogos canadiense y mexicano, hasta el “Premio FIFA de la Paz” que le fue concedido –inventado desde cero para la ocasión–, entregado por manos de Gianni Infantino.

Un presidente de la FIFA y gran amigo de Donald Trump a quien este último ha invitado más a menudo a la Oficina Oval que personalidades como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu o el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Entonces podríamos haber pensado en Donald Trump que era un aficionado bola redonda. En realidad, no tanto: él mismo admitió no saber mucho de fútbol. Pero dada su participación en la organización del Mundial, se podría pensar que el presidente estadounidense, que celebró su 80 cumpleaños durante el Mundial, no se perdería ningún partido (o al menos el de su equipo). “fútbol”como dicen al otro lado del Atlántico.

Pero no. De los 104 partidos disputados durante este Mundial no asistió a ninguno de su equipo, ni siquiera a ningún otro. Sólo optó por asistir a la final de este domingo, a bombo y platillo.

No toques al equipo americano. Este es el mensaje que Trump quiso enviar al oponerse a la suspensión de Folarin Balogun, delantero de la selección estadounidense, durante el partido contra Bosnia-Herzegovina el 2 de julio. El jugador recibió una tarjeta roja tras pisar el tobillo del jugador bosnio Tarik Muharemovic. Lo que automáticamente provocó una suspensión para el siguiente partido.

Imposible para el presidente estadounidense, que se apresuró a contactar personalmente con su gran amigo Gianni Infantino, al día siguiente del partido, para pedirle que volviera a examinar la suspensión del delantero. Una intromisión apenas disimulada que acabó dando sus frutos: el comité disciplinario de la FIFA modificó la sanción de suspensión firme a “ un partido suspendido suspendido, acompañado de un período de prueba de un año ». Una decisión sin precedentes en más de sesenta años de Mundial, que despertó muchos enojos, incluido el de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

Donald Trump no dejó de alardear. Unos días más tarde, declaró en la Casa Blanca que había intervenido personalmente para que Folarin Balogun, que según él no había cometido ninguna falta, pudiera jugar contra Bélgica. Lo cual no será suficiente para el equipo de Estados Unidos, derrotado magistralmente por los Red Devils (1-4).

Síndrome del personaje principal. Creyéndose un príncipe, Donald Trump asistió a la final del concurso entre Argentina y España. Y entró en el campo junto a Gianni Infantino, al final de un largo suspenso entre los abucheos y silbidos de la afición. Sin renunciar a estar en primera fila en la entrega de premios.

Un lugar motivado no por ninguna hispanofilia, sino por el protagonismo. En marzo, Donald Trump llamó a España país “ perdedor »antes de afirmar, a principios de julio, en la cumbre de la OTAN en Ankara, que ya no quería “ nada que ver con ellos ». Ironía del destino: al final, fue junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al rey Felipe VI, donde vio triunfar a España, aunque antes del saque inicial había dejado escapar que“ Es difícil apostar contra Messi. ».

Evidentemente no apostó por el caballo adecuado. Lo que no le impidió entregar, con una sonrisa, premios y medallas individuales junto a Gianni Infantino. Él, que tenía tantas ganas de entregar el trofeo al equipo ganador, lo sostuvo con firmeza al entregárselo a la selección española. Aunque eso signifique relegar a un segundo plano al presidente de la FIFA, a quien normalmente corresponde el papel.

Pero fiel a sí mismo, luego se detuvo en el podio, esbozando algunos pasos de su famoso movimiento de cadera, para salir bien en la foto, a pesar de los intentos visiblemente embarazosos de Gianni Infantino de hacerlo caer. Lanzado el confeti, los dos hombres finalmente abandonaron el escenario. Un episodio que recuerda a la final del Mundial de Clubes de 2025, donde Donald Trump permaneció durante largos segundos junto al Chelsea en plena celebración.

Un presidente estadounidense que definitivamente no ha terminado “fútbol”él que deseaba un nuevo Mundial en su país “ inmediatamente “. Una vez asignadas las ediciones de 2030 y 2034, no podría ser hasta 2038. Donald Trump tendría entonces 92 años. Hasta entonces, esperemos que esté contento con su golf en Florida y deje el fútbol –y la Casa Blanca– a un lado.