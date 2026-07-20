Después de Sinouar, Hamás confía en Khalil al-Hayya, su negociador

“El Movimiento de Resistencia Islámica Hamás anuncia la elección del hermano combatiente Khalil al-Hayya como presidente del buró político del movimiento, en sustitución del líder mártir Yahya Sinouar”anunció Hamás en Telegram este lunes 20 de julio.

Nacido en 1960 en la ciudad de Gaza, Khalil al-Hayya, a quien los palestinos llaman Abu Ossama, creció en una familia conservadora y religiosa, antes de estudiar en la Universidad Islámica de Gaza y luego obtener una maestría en Jordania y un doctorado en derecho islámico en Sudán.

A principios de los años 1980, se unió a los Hermanos Musulmanes, una organización terrorista clasificada por muchos países. Siete años después, Khalil al-Hayya ayudó a fundar Hamás. Este hombre de 60 años es el principal negociador de Hamás y pasó tres años en prisiones israelíes a finales de los años 90 por pertenecer al movimiento.

También fue objeto de varios intentos de asesinato, en 2007, 2014 y en Doha en 2025, atribuidos a Israel. Varios miembros de su familia, entre ellos su esposa y su hijo mayor, fueron asesinados. Su rostro es conocido por el público por su papel de negociador en intercambios indirectos con Israel para encontrar un acuerdo de alto el fuego para la guerra en Gaza.

Representantes del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedine Al-Qassam, también declararon su “apoyo total” en al-Hayya.

El buró político se reunirá en los próximos días en Estambul para iniciar la reestructuración de los órganos de gobierno del movimiento, mientras que el órgano de gobierno de cinco miembros creado tras la muerte de Yahya Sinouar presentará su dimisión al Consejo General de la Shura.

Hamás depende de este organismo y de una oficina política para garantizar la dirección política del movimiento. Tras la muerte de Sinouar, el movimiento palestino decidió no designar inmediatamente un sucesor, favoreciendo un liderazgo colegiado hasta la elección de al-Hayya, según los expertos del movimiento.