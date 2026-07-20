¿Quién es Judit Polgár, la leyenda del ajedrez que Péter Magyar quiere ver como presidente de Hungría?

La elección es tan inesperada como simbólica. Este lunes 20 de julio, el Primer Ministro conservador y proeuropeo Péter Magyar anunció su intención de nominar a Judit Polgár para la presidencia de la República. Al llegar al poder en mayo de 2026 tras poner fin a dieciséis años de reinado de Viktor Orbán, el jefe de Gobierno continúa desmantelando el sistema heredado de su predecesor.

El presidente saliente, Tamás Sulyok, denunció periódicamente como “marioneta” de Orbán por el nuevo jefe de Gobierno, dejó el cargo tras firmar una enmienda constitucional que puso fin a su mandato. Esta transición radical no está exenta de fricciones: organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, están preocupadas por estos métodos expeditos, considerándolos “que recuerda a la era Fidesz”. A la espera de una nueva Constitución, Magyar busca una figura capaz de unir a la gente. “Nuestro país necesita unidad, paz y un presidente del que todos los húngaros puedan estar orgullosos”declaró en su cuenta de Facebook.

El nombre de Judit Polgár, que se prepara para celebrar su 50 cumpleaños el 23 de julio, ya circulaba en una carta abierta firmada por dieciséis personalidades húngaras, entre ellas el astronauta Tibor Kapu y Ernő Rubik, inventor del famoso cubo de rubik. Retrato de un pionero en cinco diagonales.

Este hecho por sí solo resume su singularidad. En toda la historia del ajedrez ninguna mujer ha logrado lo que logró Judit Polgár. Número uno del mundo femenino desde hace más de un cuarto de siglo, sigue siendo hoy la única jugadora que ha entrado en el Top 10 mundial en todas las categorías, alcanzando incluso el octavo puesto.

Sobre todo, ella nunca quiso ser considerada campeona. “femenino”. Siendo adolescente, optó por enfrentarse a los mejores jugadores del mundo, convencida de que el ajedrez no debe separarse por género. Esta extraordinaria trayectoria, salpicada de victorias contra leyendas masculinas como el ruso Anatoli Karpov, explica por qué a menudo se la considera la mejor jugadora de la historia.

Antes que una trayectoria individual extraordinaria, la vida de Judit Polgár es una experiencia educativa. En la década de 1970, en la Hungría comunista bajo dominio soviético, sus padres, Klara y László Polgár, ambos profesores, decidieron criar a sus tres hijas para que se convirtieran en campeonas de ajedrez. “Éramos pobres,recuerda al padre, László Polgár, en el documental “Reina del ajedrez”lanzado en Netflix en enero de 2026. Quería un futuro mejor para mis hijas y comencé a estudiar las biografías de grandes genios. (…) Trabajamos todos los días, pero las niñas se divirtieron”.

Los resultados de estas ocho o nueve horas de estudio diario son espectaculares. En 1986, con sólo 9 años, venció a siete adultos seguidos sin pestañear en un torneo en Nueva York. Luego, en 1991, a la edad de 15 años, se convirtió en la gran maestra más joven de la historia, borrando el récord de precocidad que ostentaba desde 1958 el estadounidense Bobby Fischer. Una actuación que definitivamente la lleva a otra dimensión.

Judit Polgár nunca ha jugado en las categorías femeninas y prefiere competir contra los hombres para llegar a lo más alto. Tuvo que instalarse en un ambiente profundamente sexista y segregacionista. A finales de los años 1980, el campeón británico William Hartston dijo sin pestañear: “Se necesita pura capacidad mental para poder comprender el mundo del ajedrez y la personalidad adecuada para llegar a dominarlo. Las mujeres no tienen ninguna de las dos cosas”.

Ante este desprecio, ella confiesa: “Queríamos cambiar esta idea preconcebida completamente idiota”. Apuesta ganada: hasta el día de hoy sigue siendo la única mujer que ha subido al Top 10 mundial en todas las categorías, conservando el lugar de número uno del mundo femenino durante 25 años hasta su retirada en 2014. Algunos oponentes aceptan tan mal perder ante una mujer que incluso se niegan a estrecharle la mano después de una derrota.

Si tuviera que recordar sólo una imagen de su carrera, probablemente sería ésta. El 9 de septiembre de 2002, en Moscú, durante el histórico partido Rusia contra el Resto del Mundo, Judit Polgár se enfrentó al invencible número uno del mundo, Garry Kasparov.

El ruso, que la había despreciado en el pasado e incluso le había hecho trampa durante su primer enfrentamiento en 1994, se vio obligado a retirarse. Una victoria muy estratégica sobre una apertura española. “Fue cuando logré forzar el retiro de Kasparov, en Moscú, en 2002, que para mí se escribió una página en la historia del ajedrez”le confió a “Figaro” en mayo de 2026.

Mucho antes del éxito mundial de juego de reinaJudit Polgár ya encarnaba esta figura ahora familiar: la de una joven prodigio que desafía un mundo dominado por los hombres. Su trayectoria ha sido comparada a menudo con la de Beth Harmon, la heroína de la serie de Netflix, cuya fidelidad al mundo del ajedrez en 2020 había elogiado la propia húngara.