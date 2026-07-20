Clima: “La “dulce Francia” probablemente haya terminado definitivamente…”

Soy uno de los que desde hace más de treinta años hacen sonar la alarma sobre el calentamiento global, siguiendo con creciente ansiedad las COP que se suceden sin poder estar a la altura del desafío y abogando por políticas ambiciosas de transición energética en Francia y en Europa a pesar de la feroz resistencia de los lobbies.

También soy uno de los que, durante un período más corto, probablemente alrededor de diez años, han subrayado que más allá de la reducción esencial de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, la cuestión de la adaptación al cambio climático, que ahora es inevitable, es crucial y demasiado descuidada en el debate y la acción públicos. Y que finalmente debemos decidir dedicarle importantes esfuerzos y recursos.

Pero debo admitir que nunca, jamás imaginé que viviríamos en 2026 lo que hemos pasado en las últimas semanas. Aunque pensaba que estaba mejor preparado que los demás, quedé, como todos, atónito por la violencia de lo que sufrimos.

Y esto es probablemente sólo el comienzo: incluso si nos evitamos más olas de calor este verano, las consecuencias de las que acabamos de experimentar probablemente serán terribles, especialmente en el nivel agrícola. Provocarán la ruina de muchos agricultores y la quiebra de numerosas empresas, así como una inflación de los precios de los productos alimenticios a niveles desconocidos desde hace décadas. Y los próximos veranos tienen todas las “posibilidades” de ser aún peores. “Dulce Francia” probablemente definitivamente haya terminado…

Una vez superada esta fase de asombro colectivo, será necesario sacar todas las conclusiones de la catástrofe actual para adaptar el país a toda velocidad a la nueva situación climática. Esto implicará grandes perturbaciones y esfuerzos considerables para transformar nuestra agricultura, nuestras ciudades, nuestra vivienda y nuestros servicios públicos. Al tiempo que garantizamos que estos esfuerzos de adaptación contribuyan a la siempre esencial reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero…

Para ello, primero será necesario romper definitivamente con las políticas aplicadas desde 2017. La política presupuestaria irresponsable llevada a cabo durante los últimos diez años ha disparado la deuda pública, al tiempo que ha ralentizado la transición energética y ha impedido la aplicación de políticas de adaptación ambiciosas debido a la prioridad absoluta concedida a la reducción de impuestos para las empresas más ricas y grandes. Aquellos que han llevado a cabo políticas tan ineptas de manera tan autoritaria obviamente no pueden ser quienes mañana saquen al país de la rutina uniéndolos para liderar la adaptación esencial de nuestra sociedad al cambio climático.

Pero también sería impensable confiar esta tarea a los escépticos climáticos de extrema derecha que han negado el calentamiento durante décadas y se han opuesto constantemente a todas las políticas tanto de mitigación como de adaptación. Aliado con la derecha europea, ya viene desmantelando metódicamente el “Pacto Verde” en Bruselas desde 2024. También apoya a dictadores que sabotean cualquier acción global colectiva contra el cambio climático, obligando a las democracias a movilizar recursos considerables para defenderse de sus agresiones en lugar de aplicar las políticas ecológicas esenciales. La extrema derecha xenófoba y reaccionaria, constantemente vuelta hacia un pasado fantaseado y obsoleto, es evidentemente completamente incapaz de llevar a cabo las políticas innovadoras y audaces necesarias para adaptar el país a toda velocidad a la nueva situación climática.

Por lo tanto, lo que está sucediendo hoy confiere a la izquierda ecológica, social y democrática una responsabilidad importante: evitar que el país gane uno u otro de estos dos flagelos en las elecciones presidenciales de 2027. Esto, sin embargo, implica que esta izquierda deje (por fin) de mirarse el ombligo y se ponga en orden de batalla dotándose de un programa común ambicioso pero creíble, especialmente en materia de adaptación al cambio climático. Y elegir a un candidato capaz, en la primera vuelta, de devolver a los antiguos primeros ministros de Emmanuel Macron a sus queridos estudios y ganar en la segunda vuelta a Marine Le Pen. Lo que obviamente no sería el caso de Jean-Luc Mélenchon.

Después de la catástrofe sufrida por el país este verano, si esta izquierda no es capaz de superar sus querellas provincianas, en las próximas semanas se propondrá una propuesta conjunta a los franceses. esta alternativa, a la vez ambiciosa y creíble, cargaría con la mayor responsabilidad por el desastre previsto en el caso de que el macronismo se perpetuara o ganara la Agrupación Nacional. En términos de adaptación de Francia al cambio climático, por supuesto, pero también en tantos otros, por desgracia…

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.