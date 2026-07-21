El ayuntamiento de Annecy acusado de intentar encubrir un caso de violación comprando miles de ejemplares de un periódico local

Un método de los libros de historia. En la era de las redes sociales, el ayuntamiento de Annecy compró miles de periódicos con el objetivo de encubrir un caso de violación en el que estuvo implicada la primera diputada, según una investigación de la ONG Reporter sans Frontière y el periódico local “L’Essor Savoyard”. ¿Cómo intentó el ayuntamiento de Annecy encubrir burdamente este asunto? Rebobinamos.

El 4 de junio, miembros del equipo municipal de Antoine Armand (Renacimiento) acudieron a los estancos, supermercados y quioscos de la ciudad. Con un objetivo en mente: comprar todos los ejemplares de “L’Essor Savoyard” cuya portada está dedicada al testimonio de un hombre que acusa al primer diputado Anthony Granger de violación. Según el semanario regional, que no duda en mencionar un verdadero “ operación “ “ con carácter sistemático y escala real », se dirigen 20 puntos de venta: “Más de 900 ejemplares desaparecieron en una sola mañana, con un presupuesto que representa casi 2.300 euros. »

Los estancos de la ciudad cuentan su sorpresa al ver de repente a unos misteriosos clientes que acudían en masa con un gran apetito por el periódico. Mientras algunos se hacen pasar por empleados del periódico y roban cerca de 150 ejemplares con el pretexto de un error, un hombre compra cerca de quince por, asegura, “ la presentación de su hija ».

Basándose en testimonios de estancos e imágenes de videovigilancia, RSF y “L’Essor Savoyard” identifican a varias personas directamente vinculadas al ayuntamiento de Annecy. Entre ellas Myriam Clerc, asesora especial y ex colaboradora parlamentaria del alcalde cuando era diputado por Alta Saboya. Este último lo niega y menciona un romance” subida de horquilla “.

Sin embargo, bajo condición de anonimato, una fuente del seno de la mayoría municipal confirma el descubrimiento de los periodistas. “Los funcionarios electos fueron llamados a comprar periódicos, algunos aceptaron, otros se negaron.afirma esta fuente. Y para justificar: “Creo que se decidió en un momento de pánico, un gesto un tanto desesperado. »

Contactado por RSF y “L’Essor Savoyard”, Antoine Armand, ex ministro de Emmanuel Macron, asegura que“no se dieron instrucciones”. “ No se ha creado ninguna organización ni se ha puesto a disposición dinero público, ni por parte de la Ciudad ni de su oficina”. continúa el alcalde de Annecy en su respuesta. Por su parte, el primer diputado Anthony Granger quedó detrás de sus funciones.