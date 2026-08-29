“Tenemos ideas comunes, pero…”: ¿qué piensan los militantes del PS de una unión con la Francia rebelde?

Las conversaciones de los activistas del Partido Socialista reunidos en una escuela de verano en Blois terminan la mayor parte del tiempo con una pregunta: ¿será su secretario nacional, Olivier Faure, candidato en las primarias? ¿Se mantendrá el lugar favorito de Raphaël Glucksmann en el tiempo? ¿Qué papel jugará el expresidente François Hollande, quien asegura que no participará en las primarias? ¿Qué unión para la izquierda en las próximas elecciones presidenciales, particularmente con la Francia rebelde? Si los ejecutivos del partido parecen unánimes en rechazarlo, ¿qué piensan los activistas socialistas? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” les hizo la pregunta.

“ Buscamos la unión con quienes quieren lograrlo », explica Rémi Boussemart, presidente de las Juventudes Socialistas y añade: “Es decisión de Jean-Luc Mélenchon embarcarse en una candidatura muy solitaria, sin consultar con el resto de la izquierda. »

En las filas socialistas, sin embargo, la cuestión rebelde no parece tan clara. “ Muchas ideas de la Francia rebelde son compatibles con el programa que apoyamos », asegura Marie Cavalié-Noua, agente de Oliver Faure en Tarn-et-Garonne. Esto es incluso lo que respondió el primer secretario, interrogado por los periodistas a su llegada al CamPuS el viernes 28 de agosto: “ Al 80%, votamos con Francia Insumisa (los proyectos de ley) “. Sofiane Dihmani, activista socialista de Essonne, también pretende realizar este proyecto: “ Mi unión de izquierda sería lo más amplia posible. La democracia es amiga de la pluralidad, por eso no soy enemigo de otros partidos de izquierda. » Y para añadir una precisión muy simbólica: “ ¡Incluso tengo un retrato de Mélenchon en mi federación! “. El Nuevo Frente Popular todavía parece estar en la mente de algunos…

Pero el entusiasmo unionista no está muy extendido entre todos. “ Estoy cerrado a la idea de una unión con el partido de Mélenchonafirma Jimmy Desmoulin, activista en Amiens (Somme). Tenemos ideas comunes, pero la reivindicación y la vehemencia de las declaraciones de Jean-Luc Mélenchon no me corresponden “. Muchos socialistas critican al líder de la Francia rebelde por sus métodos antidemocráticos y por sus numerosos errores, en particular en materia de antisemitismo. “ El comportamiento de Mélenchon es casi repulsivo. La unión con LFI no es buena para la izquierda », coincide Ivan Aldeguer, camarero y activista en Essonne. Para “J.-E. », activista en Toulouse, “ No existe ningún escenario en el que se pueda formar un frente republicano detrás de Mélenchon. “. A riesgo de perder la lucha contra la extrema derecha.

Entonces, ¿qué futuro para los socialistas? Convocados a votar en sus elecciones primarias a principios de octubre, muchos esperan la candidatura de su primer secretario. “ Estoy convencido de que Olivier Faure, con lo que ha hecho por el Partido Socialista, tiene todas las posibilidades de ganar estas primarias. », espera Noé Beulz, activista de Val-d’Oise. Por el momento, el favorito en las primarias sigue siendo Raphaël Glucksmann, exsocialista y copresidente de la Place publique. “ Habrá que convencer a muchos socialistas, incluido yo », advierte el príncipe Maboussou, activista en Loiret, antes de unirse a Lucia Ferreira, elegida a la oposición en el ayuntamiento de Biscarosse (Landas), para quien “Raphaël Glucksmann no encarna los valores de la izquierda militante”.

Por lo tanto, muchas incertidumbres, la probable candidatura de Ségolène Royal y la presencia de François Hollande al acecho complicarán aún más la ecuación. Una ecuación que, sin embargo, deberá resolverse en unas semanas.