Inundaciones mortales en Nepal: los esfuerzos de socorro bajo la amenaza de nuevas inundaciones, el número de víctimas sigue aumentando

Los rescatistas continúan su carrera contrarreloj este viernes 28 de agosto para tratar de encontrar supervivientes, dos días después de la destructiva inundación que dejó cerca de 600 muertos en Nepal y China, bajo la persistente amenaza de nuevas inundaciones.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la ola fue provocada por el colapso de parte de un glaciar, tan potente que se registró como un terremoto de magnitud 5,2 y provocó numerosos deslizamientos de tierra.

Los miles de socorristas que trabajan a ambos lados de la frontera ya han sacado 584 cadáveres (579 en Nepal y cinco en China) del mar de barro que cubría esta región del Himalaya en la frontera entre ambos países, según los últimos informes oficiales.

Casi 2.500 personas (1.924 en Nepal y 558 en China), incluidos cientos de turistas y peregrinos extranjeros, siguen desaparecidas. En el corazón del macizo del Himalaya, esta región de Nepal atrae a excursionistas y montañeros de todo el mundo, especialmente para escalar el Monte Everest. También es un lugar de peregrinación para hindúes y budistas tibetanos.

Este viernes por la mañana, la policía nepalí lanzó una alerta tras ser “informado de la ruptura” del lago que se formó el miércoles cuando un trozo de glaciar se derrumbó y envió torrentes de lodo a los valles. Inmediatamente recomendó a todos, rescatistas y vecinos de la zona, “permanecer alerta y trasladarse inmediatamente a un lugar seguro”.

En el proceso, la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias informó que el caudal del río que se desbordó el miércoles había “ligeramente aumentado”. Pero la alerta se levantó a primera hora de la tarde sin que se informara de nuevas inundaciones importantes.

Del lado chino, la televisión nacional CCTV informó que el riesgo de ruptura de este lago, ubicado en el territorio chino del Tíbet, “se reduce gradualmente”. Las operaciones de rescate fueron suspendidas anteriormente en la zona de Gyirong “Continuar en buen estado”añadió. Un primer grupo de 21 bomberos chinos, acompañados por un perro, pudo finalmente llegar este viernes por la tarde a la zona del puesto fronterizo de Gyirong, en el corazón de la zona devastada, informaron los medios estatales.

El presidente Xi Jinping, que presidió una reunión sobre la situación el viernes, se acercó a su vecino nepalés. “China está dispuesta a ayudar activamente a Nepal en sus esfuerzos de rescate y brindar todo el apoyo y asistencia a su disposición”escribió en un mensaje de condolencia dirigido a su homólogo nepalés, Ram Chandra Paudel, según CCTV.

En Nepal, el ejército intentaba localizar y evacuar a un centenar de trabajadores atrapados en un túnel en una obra de construcción de una presa hidroeléctrica. Los servicios del primer ministro nepalés precisaron que 350 trabajadores y residentes ya han sido evacuados de este lugar “en condiciones muy riesgosas”.

Esta catástrofe es la más mortífera en Nepal desde el terremoto de 2015 que dejó alrededor de 9.000 muertos. En 1993, inundaciones históricas causaron allí más de 1.300 muertes. La violencia de la inundación fue tal que siete cuerpos de presuntas víctimas fueron encontrados varias decenas de kilómetros río abajo, en el estado indio de Uttar Pradesh, según las autoridades locales, que intentan confirmar sus identidades.

Las dificultades para acceder a las zonas afectadas dificultan la evaluación de los daños. “Las estimaciones actuales sugieren que unas 93.000 personas podrían haber resultado afectadas”dijo el jefe de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) en Nepal, David Fisher, “el trauma será enorme”.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra son comunes durante el monzón (junio-septiembre) en Nepal, el Tíbet y en todo el sur de Asia. Según los científicos, el cambio climático está aumentando su intensidad y frecuencia.