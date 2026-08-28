Inundaciones mortales en Nepal: lo que sabemos sobre los cuatro franceses desaparecidos

Publicado el 28 de agosto de 2026 a las 20:35 horas, actualizado el 28 de agosto de 2026 a las 8:53 p.m. Lectura: 1 min.

Cuatro franceses están desaparecidos tras la devastadora inundación que dejó cerca de 600 muertos en Nepal y China, anunció este viernes 28 de agosto el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, confirmando una cifra facilitada la víspera por las autoridades nepalesas.

“Los informes enviados a los servicios del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores, en particular a través de Breadcrumbs, y las investigaciones realizadas por el Centro de Crisis y Apoyo y por nuestras embajadas permiten ahora confirmar que 4 de nuestros nacionales que se encontraban en las zonas afectadas están desaparecidos”declaró el portavoz adjunto del Quai d’Orsay, Glenn Salic.

“La embajada de Francia en Katmandú está en contacto con las autoridades locales para intentar encontrarlos. Los equipos del Centro de Crisis y Apoyo están en contacto con las familias de nuestros nacionales”añadió.

El miércoles por la tarde, poco después de la catástrofe, el ministerio informó de la presencia conocida de 80 franceses que habían informado al ministerio a través del sistema Breadcrumbs, que permite a los franceses que viajan al extranjero registrar los detalles de su estancia para garantizar su seguridad.

Si las autoridades comunican por el momento poca información sobre los cuatro franceses desaparecidos, “Le Parisien” indica que se trata de tres mujeres y un hombre: Betty Benredouane, nacida en 1979, Vyshnavi Culan, nacida en 1991, Kateryna Duzenko, cuya fecha de nacimiento no se indica, y Kapil Mahajan, nacido en 1980.

Las dos primeras mujeres y el hombre están, según una lista del gobierno nepalés, vinculados a la agencia Trekkers Society, una empresa que organiza expediciones a Nepal y al Tíbet. La empresa dijo a Franceinfo que suponía que los franceses se encontraban en la oficina de inmigración, en la frontera con el Tíbet, en el momento de la devastadora inundación. Sin confirmación por parte china.

Nuestros compañeros de “Parisien” también encontraron la cuenta de Instagram de Vyshnavi Culan, en la que documenta su vida en Katmandú, la capital de Nepal.

Este viernes, los miles de socorristas que trabajan a ambos lados de la frontera entre Nepal y China ya habían sacado el jueves 584 cadáveres (579 en Nepal, cinco en China) del mar de barro que cubría esta región del Himalaya en la frontera entre ambos países, según los últimos informes oficiales.

Casi 2.500 personas (1.924 en Nepal, 558 en China), entre ellas cientos de turistas y peregrinos extranjeros, siguen desaparecidas.

Situada en el corazón del macizo del Himalaya, esta región de Nepal atrae a excursionistas y montañeros de todo el mundo, especialmente para escalar el Monte Everest. También es un lugar de peregrinación para hindúes y budistas tibetanos.