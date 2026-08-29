Publicado el 28 de agosto de 2026 a las 16:16, actualizado el 28 de agosto de 2026 a las 5:31 p.m. Lectura: 1 min.

Palabras “insoportablemente condescendiente”. Las Comoras denunciaron la posición del primer ministro Sébastien Lecornu, que afirmó querer condicionar las ayudas públicas al desarrollo concedidas a las Comoras y a varios países africanos a una mayor cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal en la isla francesa de Mayotte.

Durante una visita de dos días a Mayotte, Sébastien Lecornu declaró el miércoles que la ayuda al desarrollo concedida a las Comoras y a seis países africanos estará condicionada a su cooperación con Francia en la lucha contra la inmigración.

Para estos países (Comoras, Burundi, Tanzania, República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia y Kenia), “Vamos a crear nuevos criterios bonus-malus, es decir, la capacidad de colaborar bien en la lucha contra los traficantes, la expedición de pases consulares, la posibilidad de acoger a los extranjeros en situación irregular”declaró el Primer Ministro.

En su intervención en la base naval de Dzaoudzi, donde inauguró una reunión del mando militar responsable de la lucha contra la inmigración ilegal, Sébastien Lecornu precisó que la ayuda estaría vinculada a la “capacidad de estos países para acoger a sus nacionales en situación irregular” y su participación “en la lucha contra los contrabandistas”.

Los comentarios de Sébatien Lecornu provocaron la condena en todo el espectro político de las Comoras. El partido opositor Ushe denunció “chantaje escandaloso”mientras que la ONG Maore Committee calificó esta medida de “chantaje inaceptable” y acusó a París de seguir una política neocolonial. “Pretender ser “nuestro amigo” mientras se mantiene la ocupación colonial de la isla comorana de Mayotte es una hipocresía intolerable”dijo Ushe en un comunicado.

“Aquí no estamos en casa de la abuela… La isla está destruida pero el Primer Ministro viene a darnos su mensaje”Por su parte, la diputada Liot de Mayotte, Estelle Youssouffa, protestó ante el micrófono de France-Info.

Una parte importante de los 323.000 habitantes del archipiélago registrados por el INSEE el 1ejem Enero de 2026 es de nacionalidad extranjera, en comparación con casi la mitad de la población en 2017. Mayotte, el más pobre de los 101 departamentos franceses, siguió siendo francés cuando el resto del archipiélago de las Comoras obtuvo su independencia en 1975.