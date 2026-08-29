Te resumimos la batalla entre Trump y el voto por correo

Esta es una derrota para Donald Trump en su cruzada contra el voto por correo. Tres días después de la autorización provisional de la Corte Suprema estadounidense, un juez federal suspendió nuevamente este jueves 27 de agosto un decreto presidencial destinado a restringir el voto por correo.

En su decisión, la magistrada Indira Talwani considera “imposible en la práctica” para que los estados cumplan con el texto a tiempo para las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre, en poco más de dos meses. “La mayoría de los estados solicitantes ya han ordenado sus boletas por correo, y la ley estatal exige que algunos las envíen a los votantes elegibles a partir de la próxima semana”.señaló.

Donald Trump denuncia periódicamente la posibilidad de votar por correo en muchos estados americanos, aunque él mismo votó por correo en las primarias republicanas de Florida (sureste) la semana pasada. El presidente republicano ve esto como una de las principales razones de su derrota de 2020 contra el demócrata Joe Biden, que nunca reconoció. El 31 de marzo firmó un decreto que regula más estrictamente este método de votación, impugnado ante los tribunales por un grupo de estados gobernados por demócratas.

El decreto ordena a los departamentos de Inmigración y Seguridad Social crear una lista federal de votantes elegibles, y al Servicio Postal emitir boletas por correo sólo a las personas en esa lista. El objetivo es limitar el riesgo de que los extranjeros puedan votar en las elecciones estadounidenses, un espectro que Donald Trump y los republicanos plantean periódicamente, aunque el fenómeno es extremadamente raro, según las estadísticas oficiales.

La jueza Indira Talwani, que inició la suspensión, dictaminó que el decreto, “probablemente inconstitucional”representado “daño irreparable” para los Estados, que son responsables de organizar las elecciones, y para los votantes cuyos derechos potencialmente restringe. “El expediente sigue careciendo de evidencia de votos por correo fraudulentos”ella también cree.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, adoptó la posición opuesta. Sin pronunciarse sobre el fondo, el lunes 25 de agosto levantó una primera suspensión del texto, ya concedida por el juez Talwani, pero los estados oponentes, encabezados por California, interpusieron nuevas acciones. Sostienen en particular que, según la Constitución estadounidense, corresponde a los Estados y a los Congresos definir las reglas electorales y no al presidente. Por lo tanto, en cualquier caso, el caso debería devolverse al Tribunal Supremo.