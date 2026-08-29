Los comentarios de Julien Odoul en CNews sobre el asunto Bruel y “la mujer siempre víctima” provocan indignación

Para su regreso a CNews, en su programa “100% Frontières”, el joven presentador Gauthier Le Bret y su columnista principal Erik Tegnér (director del medio de extrema derecha Frontières) no cambiaron la receta del programa. En el menú de este jueves 27 de agosto: la custodia del diputado rebelde Sébastien Delogu, las acusaciones de violación contra mujeres inmigrantes en Ceuta o incluso las denuncias contra la exalcaldesa de París Anne Hidalgo sobre actividades extraescolares. También dedican unos diez minutos a los numerosos alcaldes que piden al cantante Patrick Bruel, acusado de violencia sexual, que cancele sus conciertos en su ciudad.

Los franceses entrevistados por un micrófono en la acera están todos de acuerdo: el artista debe cancelar su gira prevista para el otoño. En un vídeo, el alcalde de derechas de Chartres, Ladislas Vergne, reiteró su oposición a la llegada del cantante. El presentador, que se esfuerza por cuestionar la decisión de los concejales en nombre de la presunción de inocencia, puede contar con el apoyo de los columnistas. “Los alcaldes no son jueces”protesta Hélène Roué, periodista del “Journal du Dimanche”, semanario que, como CNews, pertenece al multimillonario Vincent Bolloré.

Presente en el plató, el diputado del Rally Nacional (RN), Julien Odoul, está invitado a dar su opinión. ¿Debería un alcalde de su partido prohibir un concierto del cantante objeto de más de treinta denuncias de violación y agresión sexual? “Corresponde únicamente a la justicia decidir si Patrick Bruel es culpable o no”comienza, antes de denunciar “un truco de relaciones públicas bastante fácil para que ciertos alcaldes se entusiasmen con Patrick Bruel”. Evoca un doble rasero al evocar una improbable “tótem de inmunidad” del islamólogo suizo Tariq Ramadan, condenado en marzo a 18 años de prisión por violación.

Pero Julien Odoul es ” golpeado “ por algo más. “Para algunos la mujer, y es bastante denigrante decirlo, la mujer es siempre una víctima por definicióndijo con un dejo de seriedad en su rostro. Una mujer nunca puede ser maliciosa. Una mujer nunca puede ser una manipuladora. ¡Hay algunos! Las mujeres nunca pueden mentir, y esto ha sucedido con los falsos testimonios, me refiero en particular al caso Ary Abittan. (acusado de violación, el comediante se había beneficiado de un sobreseimiento del caso, Nota del editor). » El que es portavoz de la RN agrega: “Dada la sociedad en la que vivimos, con la explosión de la violencia sexual y sexista y con la liberación de las voces de las mujeres, obviamente debemos abordar el tema de frente, ¡pero cuando hay condena! »

Las declaraciones sexistas del diputado de extrema derecha, condenado en apelación en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional, no fueron difundidas en las redes sociales de CNews. Lo que no impidió que varios internautas descubrieran la secuencia que provocó la reacción de muchos cargos electos de izquierda. “El delincuente Odoul de la RN vomita su sexismo en CNews al denigrar a los denunciantes que apuntan a Patrick Bruel al sospechar que son maliciosos y manipuladores.escribió en X el coordinador de La France insoumise, Manuel Bompard. Para la enfermera registrada, cuando una mujer es víctima, ¡es su culpa! »

El apoyo de Raphaël Glucksmann, el diputado de la Place Publique, Aurélien Rousseau, denunció comentarios sobre “en mal estado y aterrador”. “En Francia, sólo el 7% de las víctimas de violación, intento de violación o agresión sexual presentan una denunciareaccionó también la eurodiputada ecologista Mélissa Camara. Pero, en la RN, el verdadero tema sigue siendo las “mujeres manipuladoras”. Un partido misógino que pone en peligro a las mujeres. A Bruel le va bien. » La concejala socialista de París Gabrielle Siry-Houari abunda en la misma red social: “La RN se alineó totalmente con los peores discursos masculinistas (pero quién se sorprende…)”