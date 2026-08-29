Soldado de la Legión Extranjera Francesa secuestrado en Colombia

Los presuntos responsables del secuestro son disidentes de la ahora disuelta guerrilla de las Farc, que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno, señala el documento. Los rebeldes lo secuestraron tras descubrir que pertenecía a la Legión Extranjera Francesa, según la misma fuente.

José Olger Melo Charry, cabo del ejército francés durante cuatro años, se encontraba de licencia en su país de origen, dijo este jueves el coronel Mauricio Osorio a la emisora ​​colombiana Blu Radio.

El grupo acusado del secuestro está liderado por un hombre conocido como Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Los grupos armados del país, principalmente involucrados en el narcotráfico y la minería ilegal, utilizan los secuestros para extorsionar o presionar a las autoridades.

El presidente Abelardo de la Espriella, miembro de la extrema derecha, ha mostrado desde su llegada al poder a principios de agosto una política de lucha despiadada contra las guerrillas y los narcotraficantes, con el apoyo de Estados Unidos.

Su predecesor de izquierda, Gustavo Petro, ex miembro de otro grupo guerrillero disuelto, había fracasado en la mayoría de sus intentos de lograr la paz, y muchos expertos señalan que los grupos armados se fortalecieron durante su presidencia.