Argentina piensa en la Guerra de las Malvinas, Infantino sueña con un Mundial de 64 equipos: el boletín mundialista de Trump

Este lunes 13 de julio será la segunda noche sin partido del Mundial. Un momento doloroso para aficionados bola redonda; Un merecido descanso para reponer fuerzas para aquellos que ya han completado los primeros 100 partidos de este Mundial en un mes y que no pueden más. ¡Ánimo, solo quedan cuatro partidos! Y lo más importante: la selección francesa jugará su semifinal contra la España de Lamine Yamal el martes 14 de julio a las 21 horas, día festivo nacional. Con la esperanza de vengarse de la eliminación durante la Copa de Europa de 2024.

El miércoles 15 de julio, también a las 21, la Argentina del genio Lionel Messi se enfrentará a la Inglaterra del golfista Harry Kane por el segundo puesto en la final que se disputará el domingo 19 de julio a la misma hora. La víspera, el sábado 18 de julio a las 23 horas, la pequeña final enfrentará a los dos equipos derrotados en las semifinales. Ese es el calendario para los próximos seis días. Mientras esperamos con emoción el regreso de nuestros Blues a la cancha, aquí te dejamos los principales datos para recordar de las últimas 24 horas.

Un dispositivo de seguridad XXL. Por supuesto, el tradicional castillo de fuegos artificiales tendrá lugar excepcionalmente este lunes 13 de julio, para no interferir con las conmemoraciones del décimo aniversario de los atentados de Niza al día siguiente. Pero entre las festividades del 14 de julio (en particular, el desfile militar en los Campos Elíseos) y la semifinal entre Francia y España, en un contexto de calor abrasador, se necesita gente para garantizar la seguridad. Por ello, la jefatura de policía de París prevé desplegar 7.000 policías y gendarmes y 2.000 bomberos en la capital y sus alrededores. ¿El objetivo declarado para la velada de fútbol? permítale “sigue siendo una celebración para el mayor número”indica el PP en una nota de prensa. Un deseo compartido por todos.

El Mundial de 64 equipos “será examinado”. Lo siento por aquellos que no soportan más este Mundial tan largo, pero Gianni Infantino no tiene la misma opinión. Muy satisfecho con esta primera edición de 48 naciones que permitió jugar a Curazao, Cabo Verde y Jordania, el jefe de la FIFA quiere añadir dieciséis nuevos equipos durante el próximo Mundial de 2030. “A la hora de organizar un Mundial es importante diseñarlo para todo el mundo, y no sólo para Europa y Sudaméricaargumentó ante el micrófono del medio suizo Blue News. Cada nación debería poder soñar con participar. » Por tanto, esto significaría que la competición sería incluso más larga que la actual, que dura cinco semanas y media.

Oficialmente, Italo-Suiza quiere que esta nueva fórmula ofrezca a los países pequeños la posibilidad de participar en una Copa del Mundo, lo que sería una ” motivación “ Para “seguir mejorando”. ¿Un extraño compromiso proveniente del ayuda de cámara de Donald Trump y los poderosos? En realidad no, según el periodista especializado Romain Molina, que precisa que Gianni Infantino está en juego aquí por su reelección al frente de la FIFA. Apoyado por autoridades africanas, asiáticas y sudamericanas, les ofrecería más plazas para los próximos Mundiales a cambio de apoyo para el que sería su cuarto mandato. Una explicación mucho menos honorable.

Argentina e Inglaterra en guerra (solo estamos bromeando). Los dos países, rivales en semifinales, tienen viejas cuentas que saldar. En primer lugar, en el plano deportivo, los ingleses querrán vengarse de los cuartos de final perdidos durante el Mundial de México 1986. Derrota por 2-1 con doblete de Diego Maradona, incluido un primer gol con la mano, la famosa “Mano de Dios”. Como hace cuarenta años, los argentinos pidieron y obtuvieron de la FIFA la posibilidad de jugar con su camiseta azul -en lugar de la habitual camiseta blanca y azul de burla- para tener buena suerte, informa el periodista Gastón Edul.

La geopolítica también entrará en juego, ya que las dos naciones tienen una disputa sin resolver desde 1982: la Guerra de las Malvinas. La junta militar argentina había intentado tomar este archipiélago, provocando una respuesta de los británicos. Resultados: cerca de 900 muertos, sobre todo soldados argentinos, y una dura derrota para el país latinoamericano. Desde entonces, las reivindicaciones sobre este territorio han regresado en ocasiones, como el pasado mes de abril por parte de Javier Milei alentado por Donald Trump. Prueba de que el tema sí está en la mente de la gente, la federación argentina compartió un video de sus jugadores en el vestuario luego de la victoria ante Egipto en octavos de final donde los podemos escuchar cantando: “¡Por ​​las Malvinas, por Diego (Maradona) y por lo último de Léo (Messi)! »

Queríamos dejarles este hermoso homenaje de la televisión mexicana a Kylian Mbappé. “La “Mbappémanía” nos invade”escribió el canal TV Azteca en sus redes sociales, describiendo un video donde los diferentes presentadores imitan las celebraciones de nuestro “Kyky” patrio. “El francés hizo un Mundial excelente, con ocho goles en su haber, y llevó a los ‘bleus’ a las semifinales”subraya. ¡No podríamos haberlo dicho mejor!