El bosque de Fontainebleau, afectado por un incendio de “escala excepcional”, dos Canadairs desplegados

El emblemático bosque de Fontainebleau, al sureste de París, ha sido víctima de un incendio desde la noche del domingo hasta el lunes 13 de julio. “escala excepcional” lo que requiere el compromiso de recursos sin precedentes en la región de París, donde el tráfico ferroviario se ha visto muy perturbado. El intenso calor, que asfixia a Isla de Francia desde hace varios días, aumenta considerablemente el riesgo de que se produzcan incendios, agravados también por la sequedad del suelo.

Se espera que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, esté allí este lunes por la mañana. Según Laurent Nuñez, una vez realizada la evaluación “consolidado”, “estaremos en 25.000 hectáreas quemadas” en Francia, o “el doble respecto al mismo periodo” de 2025. Las autoridades han advertido que los responsables de tales desastres, de forma voluntaria o imprudente, serían objeto de procesamiento penal. ellos no dejarán “no pasa nada”advirtió el ministro, quien indicó el sábado que 32 personas habían sido detenidas policialmente desde principios de verano.

A 20 kilómetros de distancia se ve una columna de humo que flota sobre el bosque, mientras los camiones de bomberos se dirigen al incendio por pequeños caminos forestales, observaron periodistas de la AFP. Reciben refuerzo de los agricultores que colocan tanques de agua en la parte trasera de sus tractores. A pesar de los llamamientos de los servicios de emergencia para que permanecieran confinados para no exponerse al humo, los vecinos salieron a la puerta de sus casas para contemplar con asombro este ballet de vehículos de emergencia y policiales, en medio del humo acre que se cernía sobre la zona.

Cuatrocientos bomberos trabajaron durante la noche para combatir este incendio que, desde que se declaró a lo largo de la carretera del domingo por la tarde, en mitad de la noche ya había cubierto unas 800 hectáreas, afirmó el comandante Paul-Edouard Laurain, portavoz del servicio departamental de bomberos y salvamento (Sdis). Los bomberos pudieron contar con la ayuda del descenso de las temperaturas durante la noche.

Este incendio, descrito como “muy virulento” por alivio, requerirá compromiso durante “una o dos semanas” bomberos que recibirán refuerzos de toda Francia, indicó durante una rueda de prensa el subprefecto de Fontainebleau, Yannis Bouzar.

El domingo, los bomberos contaron con el apoyo de dos helicópteros lanzadores de agua y dos aviones enviados desde el sur de Francia que dispersaron retardantes sobre el incendio, antes de interrumpir sus rotaciones al anochecer. Es la primera vez que se despliegan aviones de este tipo en la región de París.

Este lunes por la mañana, dos Canadairs fueron desplegados, anunció el prefecto de Sena y Marne en la red social X. “Dos canadienses se preparan para achicar el Sena entre Chartrettes y Bois-le-Roi”escribió, indicando que se enviaría un mensaje de alerta. “en todos los teléfonos móviles que salten a estas zonas unos minutos antes de la llegada de los medios aéreos”.

Más allá de la lucha contra las llamas, “El objetivo es salvar vidas y bienes”declaró el teniente coronel Eric Brocardi, portavoz de la Federación Nacional de Bomberos de Francia.

Una quincena de viviendas tuvieron que ser evacuadas en la ciudad de Vaudoué y varias otras tuvieron que ser defendidas en la zona, informaron los bomberos de Sena y Marne. “Sin los aviones, los pueblos de Noisy-sur-Ecole y Vaudoué habrían sido evacuados, eso es seguro”declaró el coronel Olivier Compta, que dirige el rescate. Hacia medianoche, uno de los frentes de llamas se encontraba a unos cien metros de Vaudoué, según periodistas de la AFP.

La catástrofe provocó la interrupción del tráfico en una parte de la autopista A6, al igual que más al este en la A5 debido a uno de los numerosos incendios de rastrojos que movilizan a los bomberos del departamento desde hace varios días.

Esto provocó, sobre todo, perturbaciones ferroviarias muy graves, con retrasos de hasta seis horas, según el sitio web de la SNCF, en los trenes que llegaban o salían de la estación de Lyon, donde por la noche muchos viajeros, sentados en el suelo, esperaban información, constató un periodista de la AFP.

El tráfico ferroviario se reanudó a una “velocidad normal” en la línea de alta velocidad que conecta París con Lyon, indicó este lunes a la AFP SNCF Réseau. “Han finalizado los trabajos de reparación de los cables quemados por el incendio que afectó al LGV sureste ayer por la tarde, cerca de Fontainebleau”indicó a la AFP un portavoz de SNCF Réseau. Por su parte, SNCF Voyageurs afirma que “los tiempos de viaje serán normales”a pesar de “algunos retrasos” son observados “saliendo esta mañana” el tiempo de un “Volver gradualmente a la normalidad al final de la mañana”.