7.000 policías y gendarmes en París y sus alrededores... ¿Cuál es el sistema de seguridad este martes entre el 14 de julio y el Mundial?

Francia se prepara para numerosas celebraciones este lunes 13 y martes 14 de julio. En el programa: concierto en el Campo de Marte seguido de un espectáculo de pirotecnia y drones el lunes por la noche, desfile militar el martes por la mañana y luego semifinal del Mundial de 2026 entre Francia y España con inicio a las 21 h.

En una nota de prensa publicada este lunes, la Jefatura de Policía (PP) anunció un sistema de seguridad que “combinará capacidad de respuesta y firmeza”lugar “bajo la autoridad del prefecto de policía (Patrice Faure) y de acuerdo con las instrucciones del Ministro del Interior”. Es decir, un sistema masivo de 7.000 policías y gendarmes y 2.000 bomberos que se desplegarán el martes en París y sus alrededores. Además, en todo el país, unos 70.000 policías y gendarmes estarán en cubierta, según anunció el domingo el ministro del Interior, Laurent Núñez.

En un comunicado, la jefatura de policía (PP) precisó que este lunes se movilizarán 3.000 policías del PP, reforzados por 1.000 efectivos de unidades móviles de fuerza y ​​2.000 bomberos de los bomberos de París (BSPP) para asegurar el concierto de música clásica previsto en el Campo de Marte y el espectáculo de pirotecnia y drones de la tarde.

El concierto va bien a pesar del calor extremo pero se retrasará 45 minutos, indicó el PP. “para limitar la exposición del público al calor”. Comenzará a las 21:45 horas. y será seguido por el espectáculo de pirotecnia a partir de las 23:00 horas. La jefatura de policía añadió: “El horario de acceso del público se ha aplazado a las 20.00 horas en lugar de las 16.00 horas inicialmente previstas”. Para respetar las conmemoraciones del décimo aniversario del atentado de Niza al día siguiente, este año excepcionalmente el acontecimiento se adelantó un día.

Al día siguiente, se tratará de asegurar el desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos, el último de Emmanuel Macron como jefe de Estado, y de permitir, en términos del PP, que la semifinal del Mundial “sigue siendo una celebración para el mayor número”.

En concreto, este martes se movilizarán 5.000 efectivos del PP, 2.000 policías y gendarmes de unidades de fuerza móviles y 2.000 bomberos de París. En total, en todo el país se desplegarán unos 70.000 policías y gendarmes, según anunció el domingo el ministro del Interior, Laurent Núñez.

Este lunes, 37 departamentos franceses seguían en alerta roja por ola de calor. El número de departamentos en rojo debería ser 26 el martes, frente a 58 en naranja. En París, el jefe de policía ha prohibido por tanto el consumo de alcohol en la vía pública. En la nota de prensa publicada este lunes, el PP recuerda que “cualquier persona, incluso joven y sana, puede sufrir un golpe de calor o una enfermedad grave”.