“Cuando empezamos a esforzarnos, nos acosan por nuestras más mínimas contradicciones”: ¿pueden los influencers en las redes sociales ser verdes?

para ir más lejos

“¿Qué pasaría si EnjoyPhoenix o Squeezie se volvieran verdes…” ¿Qué pasaría si estos dos creadores de contenido, con casi 15 millones de suscriptores entre ellos, promovieran los viajes en tren en lugar de los viajes en avión a Nueva York, los placeres de la sobriedad en lugar de las marcas de moda rápida? En el bosque del castillo de Jambville (Yvelines), pensamos en la cuestión. Durante tres días, un centenar de creadores de contenidos se reunieron allí en una especie de ecocolonia, el Festival Déclic, organizado por la asociación On est Prêt. Tienen entre 18 y 35 años, tienen millones de visualizaciones hablando de maquillaje, viajes, ropa, deporte o recetas de cocina. Y están presentes este martes 30 de julio para conocer más sobre su impacto ecológico y las mejores formas de hacer más responsables sus producciones en las redes sociales.

Alrededor de un tercio de los participantes ya están comprometidos con la cuestión medioambiental. Junto a influencers ecologistas como Girl Go Green (169.000 seguidores), Ta Mère Nature (294.000 suscriptores) y Globe Tolter (182.000 suscriptores), el resto de los presentes parecen bastante alejados de la crisis ecológica…