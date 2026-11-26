En medio de la aglomeración del Congreso de los Alcaldes de este 25 de noviembre en París, Teddy Riner se empantanó en un juego de preguntas y respuestas que duró unos minutos y que ahora le valió una lluvia de críticas. Preguntado sobre las fechas de las elecciones presidenciales, el candidato que dice no ser “ni de derechas ni de izquierdas” afirmó que le gustaría “avanzar”, porque ” la noticia hace que huela mal”. ¿A qué se refería con esta fórmula? No la deuda pública ni la inflación, sino la guerra en Ucrania.

“ No entiendo por qué enviamos tropas a Ucrania, cuando no es nuestra guerra”.dijo, desviándose por su cuenta del tema inicial. Un paso en falso importante, cuando Francia no está comprometida en el frente ucraniano sino simplemente en operaciones de entrenamiento de soldados y mantenimiento de equipos. Y un desafío para aquel cuya candidatura fue bien recibida por Emmanuel Macron…

“ ¿No es esta nuestra guerra? ¿No es este el continente europeo? »revivió el periodista independiente Paul Larroouturou. “¿Ucrania está en (sic) la Unión Europea? » se limitó a replicar el judoka, cuyos escándalos ya se acumulan. Una vez más, el reportero, que filmó la secuencia íntegra, responde: “ No, pero está (Ucrania) en el continente, ¿crees que no es nuestra guerra? » Y aquí está Teddy Riner que se pierde en sus explicaciones: “No, no digo eso. Si mañana llego a ser Presidente de la República, me gustaría ser esa persona que une, y que da la mano (sic) para poner fin a esta guerra”.

Un discurso que provocó un pequeño terremoto político. Las reacciones inundaron a X. “Sería así de sencillo el mundo de Teddy Riner: no nos involucramos en nada, damos la mano a todo el mundo, paz y amor en todo el mundo”espetó Nathalie Loiseau, eurodiputada y portavoz del candidato de Horizons, Edouard Philippe, en X. Y añadió: “Dejamos que Ucrania fracase, dejamos que Rusia haga lo suyo, ¿a qué nos arriesgamos, eh? Sólo guerra y deshonra”. Cuestionado rápidamente en el Congreso de los Alcaldes sobre el tema, Gabriel Attal también recordó que “Francia, no somos cobeligerantes en esta guerra, pero estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en Ucrania”. El candidato del Renacimiento añadió que es “la defensa de nuestros intereses en Francia y en Europa”.

La Asamblea Nacional también aprovechó la oportunidad para desacreditar a Teddy Riner. El eurodiputado RN Pierre-Romain Thionnet se mostró satisfecho “golpe mortal a la candidatura de Teddy Riner” con una carita de “risa muerta”. Y esto a pesar de que la candidata del partido de extrema derecha Marine Le Pen quiere poner fin a la ayuda financiera a Ucrania, a más tardar. “seis meses” tras su posible victoria en mayo de 2027.

Aquí la candidatura de Teddy Riner está cada vez más lastrada. Las últimas encuestas le atribuyen actualmente entre el 2 y el 4,5% de la intención de voto. Y por dentro también, la salsa no parece aguar. Cinco días después de su declaración de candidatura, el ex ministro de Salud François Braun se retiró de su equipo de campaña. Lo mismo ocurre con la ex asesora ministerial Aline Poulain-Guerza, que finalmente regresó al equipo de judoka, según “Le Parisien”. En el ámbito de la comunicación, el propio campeón del mundo ha cometido una serie de errores, desviando con vehemencia a los periodistas durante viajes anteriores. Pronto será recibido por el muy derechista alcalde de Béziers, Robert Ménard, para una visita a la cárcel y ¿esperará recuperarse?