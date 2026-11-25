Suiza se alegró, el pasado mes de octubre, de haber renovado sus vínculos con Corea del Norte: el episodio duró poco. Corea del Norte ha expulsado al jefe de la oficina diplomática suiza en Pyongyang, Sylvain Astier, según informó este miércoles 25 de noviembre la agencia oficial norcoreana KCNA. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte afirmó que el diplomático suizo estaba ” persona no grata » Y “Lo instó a abandonar el país en un plazo de 48 horas”informa aún la agencia.

Esta oficina acababa de reabrirse a finales de octubre, después de seis años de cierre. Esta expulsión se produce tras las sanciones de Berna contra Corea del Norte por su implicación en la guerra de Ucrania.

Algunos países europeos, incluidos Alemania y el Reino Unido, tienen embajadas en Pyongyang. Francia tiene, como hasta ahora Suiza, una oficina diplomática.

A finales de octubre, el jefe de la diplomacia suiza, Ignazio Cassis, visitó Corea del Norte; desde 2003 ningún representante suizo había puesto un pie en este país. Al final de una reunión de dos horas con su homólogo norcoreano, Ignazio Cassis se declaró satisfecho con las conversaciones “fructífero”informa el diario suizo “Le Temps”. Aprovechó la ocasión para marcar oficialmente la reapertura de la oficina diplomática en Pyongyang, vinculada a la embajada de Suiza en Pekín.

Desde el 19 de octubre, la oficina funciona bajo la dirección de Sylvain Astier, asistido por tres empleados locales, según informa “Le Temps”. Anteriormente, Suiza tuvo, entre 1997 y 2020, una “oficina de cooperación” en Pyongyang, que cerró tras la pandemia de COVID-19. Durante mucho tiempo, el país neutral sirvió como intermediario diplomático entre Corea del Norte y los países occidentales.

El ministerio suizo acogió con satisfacción esta reapertura, que formaba parte de su “ Política exterior universalista”: “Su objetivo es mantener canales de diálogo, incluso con Estados con los que tenemos diferencias sobre determinadas cuestiones. »

Las relaciones se tensaron después de que Berna, junto con la Unión Europea y Londres, sancionaran a Corea del Norte a principios de noviembre, lo que la agencia estatal KCNA describió como“acto hostil”. La razón: el Campamento Internacional Infantil Songdowon, cerca de la ciudad costera de Wonsan, en el este de Corea del Norte. Suiza alegó que este campo, frecuentado en particular por niños rusos, participa en “Traslado de niños ucranianos desde territorios temporalmente ocupados de Ucrania” hacia Corea del Norte y participa en “Condicionamiento ideológico y/o rusificación de los niños ucranianos”.

El sitio vio congelados sus activos en el extranjero y sus dirigentes privados de la posibilidad de viajar a Suiza, país donde los dignatarios de la potencia norcoreana prefieren enviar a sus hijos a la escuela: el propio Kim Jong-un estudió en la “Escuela Internacional de Berna”, entre 1996 y 1998.