Francia nunca ha vivido un verano tan seco y caluroso como este año. Los incendios forestales han quemado el equivalente a nueve veces la superficie de París. En respuesta a la cadena de desastres, el gobierno prometió actuar. El Primer Ministro, Sébastien Lecornu, anunció “medidas concretas” cuales son “rápidamente operativo” para principios de octubre. Pero, a medida que se acerca el invierno, todavía no se ha presentado ninguna medida.

Al incumplir sus propias promesas, el gobierno está jugando con fuego. Este verano ha demostrado una vez más que la inacción climática tiene consecuencias dramáticas para Francia, que se enfrenta a olas de calor, escasez de agua, inundaciones e incendios forestales cada vez más frecuentes, más intensos y más devastadores. Aún queda mucho por hacer para proteger a las personas de estas amenazas, porque la adaptación al cambio climático se ha descuidado durante demasiado tiempo.

Sin renovaciones, millones de hogares se convierten en hornos cada verano y refrigeradores cada invierno. El riesgo de vivir en calderas o en un tamiz térmico es mayor entre los municipios y sectores de la población más pobres, lo que simboliza las desigualdades ante las olas de calor. A medida que los recursos hídricos se vuelven más escasos, el agua se desperdicia y se contamina. La agricultura no está adaptada a esta escasez de agua, hasta el punto de que este verano se perdió casi un tercio de la cosecha de maíz.

Sin embargo, cuando se implementa, la adaptación al cambio climático demuestra su valor. La renovación de la carcasa del tamiz térmico permite ahorrar 400 euros al año en costes sanitarios. Los manglares de los llamados territorios de ultramar evitan cada año daños costeros por valor de 440 millones de euros. En total, las medidas ya adoptadas en Francia han permitido reducir a la mitad los daños a la actividad económica.

Mientras el gobierno retrase la adaptación al cambio climático, ignorará estos beneficios, haciendo que la población sea cada vez más vulnerable a estas amenazas. Peor aún, los escasos progresos realizados en los últimos años han sido eliminados, como lo demuestra la reducción prevista del 15% para las subvenciones a la renovación de viviendas, la del 37% para las inversiones en la renovación de edificios públicos o incluso el fin de la obligación de renovar los filtros térmicos votada en la Asamblea Nacional.

Ante el empeoramiento de los riesgos climáticos, el gobierno debe finalmente presentar un plan de acción para proteger al país de estas amenazas. Este plan debe incluir al menos cuatro medidas esenciales para construir un futuro más resiliente y justo frente al cambio climático.

En primer lugar, un gran plan plurianual para la renovación de viviendas y edificios públicos, incluido un plan de emergencia para la instalación de persianas y ventiladores de techo, empezando por los hogares más precarios. En 2026, el presupuesto de MaPrimeRénov permitirá renovar sólo el 3% de las viviendas con criba térmica, dejando a millones de personas asfixiadas en viviendas que se calientan peligrosamente cada verano.

En segundo lugar, acelerar la transición a la agroecología priorizando la transición en la distribución de la ayuda agrícola. La agroecología reduce las pérdidas de cosechas causadas por los peligros climáticos, estabiliza los ingresos de los agricultores y evita el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, mientras que una de cada ocho personas ya no tiene suficiente para comer en Francia. Los agricultores también deberían recibir apoyo durante varios años, para permitirles experimentar con diferentes enfoques para diversificar su producción.

En tercer lugar, garantizar el acceso al agua potable corriente en todo el territorio. El 70% del agua producida en Guadalupe no llega a los hogares debido a una red de distribución muy deteriorada y sujeta a numerosas fugas, por ejemplo. El acceso al agua es un derecho humano que finalmente debe garantizarse en todas partes y para todos. La salinización y la escasez del recurso exigen urgentemente importantes inversiones, además de un plan de emergencia para conectar todos los hogares a la red de agua potable.

Por último, Francia debe proteger sus bosques de los riesgos explosivos de incendio. En veinte años, la Seguridad Civil ha perdido camiones cisterna equipados para luchar contra los incendios forestales, mientras que el riesgo de incendio empeora año tras año. Urge dotar a la Seguridad Civil de recursos suficientes para proteger a la población de los incendios. Se trata también de promover la diversidad del bosque y, cuando la regeneración natural no funcione, de plantar diversas especies de árboles adaptados a las condiciones climáticas futuras.

Estas inversiones también protegen la salud, porque los incendios empeoran la contaminación del aire. En lugar de acelerar la adaptación al cambio climático, el gobierno la está retrasando cada vez más. Exigimos que el gobierno publique finalmente un plan para proteger a la población de los riesgos climáticos cada vez mayores.

Firmantes:

Morgan Creach director general de la Red de Acción Climática;

Cécile Duflot director general de Oxfam Francia;

Jeremy Suissa delegado general de Notre Affaire à Tous;

cristóbal robert delegado general de la Fundación para la Vivienda de Personas Desfavorecidas;

Charlotte Schneiderdirector general de Greenpeace Francia.