Latigazos que suenan como una cruel advertencia a todas las mujeres iraníes que pretenden desafiar al régimen de los mulás. Las autoridades iraníes infligieron el lunes 74 latigazos a la cantante Parastoo Ahmadi por actuar sin velo unos meses antes, así como a cuatro miembros de su equipo. Desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen iraní ha prohibido a las mujeres cantar en público y las ha obligado a cubrirse y cubrirse con velo.

El concierto de Parastoo Ahmadi se organizó ante una sala vacía, pero se retransmitió en YouTube en diciembre de 2024. En el vídeo, la joven aparece sin velo, vestida con un vestido largo negro de tirantes, con los labios teñidos de rojo, bajo la luz tenue del patio de un caravanserai tradicional. La acompañan un pianista, un baterista, un guitarrista y un bajista, todos vestidos de negro. El artista reúne siete temas que duran casi treinta minutos. Al 25 de noviembre de 2026, la actuación tiene más de 3,4 millones de visitas en la plataforma.

“Soy Parastoo, la niña que no puede quedarse callada y se niega a dejar de cantar por el país que ama”escribe el músico, en el pie de foto del vídeo. “Escucha mi voz en este concierto imaginario y sueña con una Nación libre y hermosa”vuelve a invitar.

La intérprete de 29 años fue condenada el pasado mes de junio, al igual que los cuatro hombres que la acompañaban con sus instrumentos. Luego pasó dos semanas detenida antes de ser puesta en libertad bajo fianza. Parastoo Ahmadi y su equipo habían comparecido “ataque a la decencia pública” Y “complicidad en la producción, transmisión, difusión y publicación de contenidos obscenos y vulgares”.

A principios de octubre, Amnistía Internacional protestó por la confirmación de la sentencia en apelación e instó a Irán a “renunciar a cualquier plan para ejecutar sentencias de flagelación”, “una pena cruel, inhumana y degradante”. En vano.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró, en un mensaje publicado el martes 24 de noviembre en X, que el uso de la flagelación es “aborrecible” y “constituye una forma de tortura”. “Está absolutamente prohibido por el derecho internacional, en todas las circunstancias”recordó Volker Türk.

Francia, por su parte, expresó su “consternación” y su “susto” delante de esta frase “cruel e inhumano”. “Esta insoportable represión contra las mujeres iraníes debe cesar. añade el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado de prensa publicado el martes 24 de noviembre. El pueblo iraní debe poder expresarse libremente y sus derechos fundamentales deben ser respetados”.

Desde 1979, las mujeres se ven obligadas a llevar velo, además de cubrirse y vestir ropa holgada. Sin embargo, tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia en septiembre de 2022, arrestada por la policía moral por supuestamente violar el código de vestimenta, el movimiento “Femme Vie Liberté” sacudió el régimen. Hoy en día, cada vez más mujeres iraníes se atreven a salir con la cabeza descubierta, pero siguen siendo extremadamente cautelosas.