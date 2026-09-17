Teddy Riner, blanco de la RN y Pascal Praud tras expresar su preocupación por el ascenso de la extrema derecha

En los últimos días, dos de las mayores estrellas del deporte francés han sido duramente criticadas por la extrema derecha. Después del futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé, que fue criticado por negarse a tomar partido entre residentes e inmigrantes en Ceuta, el objetivo fue el judoca Teddy Riner, de 37 años.

Cuestionado por el programa Stade 2 La Quotidienne emitido el miércoles, el cinco veces campeón olímpico expresó “su angustia” de una victoria de Marine Le Pen en 2027. “Lo que me preocupa es la dirección que está tomando el país. Me preocupa, incluso a mí, que soy un atleta de alto nivel. Me asusta ver el aumento de los extremos, me asusta”. “¿Ambos extremos? » reiniciémoslo. “De la extrema derecha. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Eso es lo que me preocupa más que mi hombro”. él explica. Suficiente para despertar a los medios de Bolloré, incluido Pascal Praud en CNews, y a los ejecutivos de RN.

En Europa 1, el editorialista Laurent Tessier respondió tres veces con un ataque, volviendo contra Teddy Riner los comentarios que el deportista había hecho en 2016 en “Le Monde”: “Cuando estás en el centro de atención, mantienes la boca cerrada. Punto. »

“Pobre niño. ¡Todo estará bien Teddy! »lanzó por su parte en X el diputado RN Julien Odoul, portavoz del partido que ya había llamado a Kylian Mbappé. “pequeña escoria”. Completó su comparación animal con un “emoji de beso de corazón”. »

Luego le tocó el turno a Pascal Praud, estrella de Cnews, de hacer su editorial y explicar que el judoka estaría en la superficie entre las preocupaciones de los franceses: “Teddy Riner no teme a la inseguridad, a la deuda, al islamismo (…) lo que siempre me llama la atención en estos discursos es lo mucho que coinciden y lo vacíos que están de argumentos. » Y acabar intentando desprestigiar al deportista: “Lo que diga Teddy Riner o nada, es básicamente lo mismo, a los franceses no les importa”.

“No queremos la opinión política de los deportistas. No queremos escucharos”también protestó Aziliz Le Corre, periodista del “Journal du Dimanche”, también propiedad de Vincent Bolloré. Retórica que se acerca a un llamado a la censura.

Teddy Riner mantuvo la calma en X: “Ser deportista de alto nivel no impide tener los pies en la tierra y mirar atentamente a tu país”detalló en una respuesta dirigida a Pascal Praud. Y para agregar: “Si la gente no comparte mi opinión, ese es el juego del debate. Pero el derecho a expresarse pertenece a cada ciudadano, sea cual sea su origen. Es con humildad y convicción que pretendo participar en el debate de ideas sobre el futuro de esta Francia que todos amamos”.

El cinco veces campeón olímpico, que espera terminar su carrera con un nuevo título en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, ha sugerido varias veces que podría involucrarse en política. “Ahora no es el momento, pero no cierro ninguna puerta”repitió el miércoles en RTL.