Marine Le Pen no es fascista pero eso no significa que no sea peligrosa

Ante la difícil situación que enfrenta hoy la izquierda francesa, observamos una creciente tentación a la resignación. Mucha gente empieza a decir que las elecciones presidenciales están perdidas y que tendrán que conformarse con Marine Le Pen como presidenta. El principal desafío ahora sería prepararse para lo que viene. Este punto de vista va generalmente acompañado de una relativización de los riesgos inmediatos asociados a la llegada de Marine Le Pen al poder: en cualquier caso, difícilmente podría hacer ” eso “ Meloni. Un error de juicio que bien podría resultar trágico.

Esta manera de ver las cosas encuentra a menudo su punto de partida en la crítica del folclore antifascista. El contexto en el que hoy está surgiendo la extrema derecha poco tiene que ver con el que propició la aparición del fascismo y el nazismo hace un siglo. Ninguno de nosotros ha pasado por acontecimientos tan traumáticos como la Primera Guerra Mundial, que impulsó a Mussolini, Hitler, Lenin y Stalin a los escenarios públicos.

No observamos nada comparable a las peleas callejeras que marcaron la vida de las ciudades europeas en la década de 1920, ni a los desfiles de camisas marrones o negras con antorchas y fasces en las calles de Alemania e Italia y la violencia que los acompañó. Los discursos corteses de Marine Le Pen tienen poco que ver con los delirios histéricos de Hitler y “Mein Kampf”. Quienes señalan estas diferencias también subrayan la total ineficacia del folclore antifascista y el uso de referencias a este período lejano para contrarrestar el ascenso actual de la extrema derecha. Y en esto también tienen razón.

Pero a partir de estas premisas correctas –no estamos asistiendo al regreso del fascismo de los años 1930 y no tiene sentido agitar tal idea– a menudo extraen una conclusión tan falsa como peligrosa: la llegada de la extrema derecha al poder hoy en Francia no puede, por tanto, tener consecuencias tan graves para nosotros y para el mundo como la de los fascistas en Italia en los años 1920 y los nazis en Alemania en los años 1930.

Esto equivale a subestimar en gran medida el grado de violencia y radicalismo del que es capaz la extrema derecha francesa, a pesar de los símbolos civilizados que ha elegido ponerse en los últimos años para llegar al poder. Basta escuchar durante unos minutos a los agentes de la policía municipal de Carcassonne grabados sin su conocimiento o seguir el proceso por el asesinato de Frederico Martin Aramburu para tener una idea de qué esperar una vez registrada la victoria de Marine Le Pen, especialmente de sus numerosos partidarios dentro del aparato represivo. Desgraciadamente, la máscara de la respetabilidad corre el riesgo de caer muy rápidamente, especialmente entre los inmigrantes y sus descendientes.

Además, la referencia a Giorgia Meloni, que suele servir para tranquilizarse sobre las consecuencias de la llegada al poder de Marine Le Pen, no tiene significado en el contexto francés. Si Marine Le Pen gana las elecciones presidenciales, tendrá casi garantizada una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional por mayoría de votos, ya que el frente republicano está debilitado por las maniobras de Emmanuel Macron desde 2024. Giorgia Meloni no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y los contrapoderes son mucho más poderosos en el sistema institucional italiano que en la Quinta República francesa, donde el ejecutivo concentra todos los poderes. Un desequilibrio que se ha visto agravado aún más en los últimos años por las múltiples leyes de emergencia adoptadas de manera imprudente con cada ataque terrorista durante el gobierno de François Hollande y luego de Emmanuel Macron. Marine Le Pen hará de Trump, no de Meloni.

Además, como lo demuestra en particular Pierre-Yves Bocquet (en su libro “la “Revolución Nacional” en 100 días, y cómo evitarla” (Tracts/Gallimard, 2025), nota del editor)RN ya ha planeado organizar un verdadero golpe institucional tan pronto como llegue al poder para anclar el “preferencia nacional” en la Constitución mediante un referéndum. Un referéndum de este tipo utilizando el artículo 11 de la Constitución sería en teoría ilegal, pero, en un contexto de“estado de gracia” Después de las elecciones de Marine Le Pen, el RN tendría, por supuesto, todas las posibilidades de ganar.

Quienes minimizan la importancia de una victoria de Marine Le Pen subestiman totalmente el poder de los medios de propaganda de que disponen hoy los poderes autoritarios gracias, en particular, al control de los medios de comunicación y de las redes sociales. Lo mismo se aplica a la vigilancia política: con sus métodos artesanales, los agentes de la Gestapo eran monaguillos en comparación con lo que Marine Le Pen podía hacer gracias a los medios técnicos de que disponen hoy los poderes autoritarios. Y tanto más cuanto que podrá contar con la plena cooperación de los oligarcas tecnológicos estadounidenses, que apoyan activamente a la extrema derecha en todo el mundo.

Finalmente, quienes minimizan los efectos de una victoria de Marine Le Pen también subestiman seriamente los efectos catastróficos inmediatos que tendría a escala internacional. Desde el primer día, sería una catástrofe para la Ucrania independiente y el cese de todos los esfuerzos emprendidos para hacer que Francia y Europa sean más autónomas de Estados Unidos. También sería un fuerte apoyo a la extrema derecha israelí y una declaración de guerra a todos nuestros demás vecinos del sur del Mediterráneo. Finalmente, sería una catástrofe inmediata para la lucha global contra el cambio climático, con lo que esto implica para el futuro de la humanidad.

Quienes imaginan que la Unión Europea podría frenar sus excesos no entienden la cuestión. Desde 2024, la extrema derecha ya gobierna Europa, en alianza con la derecha del Partido Popular Europeo. Y la llegada de Marine Le Pen al poder en Francia, seguida probablemente por el giro de España hacia la extrema derecha, sólo fortalecería este eje y aceleraría el giro de toda la Unión Europea hacia el campo de Trump y Putin.

En resumen, sí, Marine Le Pen no es Hitler ni Mussolini. Es otra cosa. Pero su victoria sería sin duda tan peligrosa para el futuro de Europa como lo fue su victoria hace un siglo. La extrema derecha sabemos cuándo comienza, pero nunca sabemos cuándo ni cómo termina. Y, normalmente, acaba tarde y mal. No podemos darnos el lujo de saltarnos las elecciones presidenciales. Debemos seguir haciendo todo lo posible para impedir la victoria de Marine Le Pen.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.