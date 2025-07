Techos de zinc, vegetación ... ¿Los arquitectos de los edificios en Francia desaceleran la adaptación de las ciudades para calentar las olas?

Son uno de los símbolos estéticos de París. Un elemento icónico de patrimonio, por lo tanto, se considera inmejorable por algunos. ¿Pero los techos de zinc, que le dan a la capital su color tan único, todavía tienen su lugar en una ciudad donde los climatólogos ya no excluyen picos a 50 ° C en las próximas décadas? Cada año, cuando llega el verano, la pregunta vuelve a leer. Debido a que este metal, que cubre el 80 % del edificio de París, trampa el calor: una superficie de zinc expuesta al sol puede alcanzar los 80 ° C durante los episodios abrasadores a los 40 ° Ca suficiente para dar vida al infierno a quienes viven debajo. Un estudio, publicado en 2023, presenta la capital francesa como la ciudad europea más mortal en caso de una ola de calor, con un promedio de 400 muertes relacionadas con el calor cada año.





Para refrescar las grandes ciudades y adaptarlas al clima de hoy y especialmente del mañana, se conocen las soluciones: vegetación Y desarticularizar los suelos, pintar los techos en blanco, acelerar las renovaciones térmicas de la carcasa, para retrasar tanto el uso de aire acondicionado. Pero no siempre son fáciles de implementar. Debido a su costo, pero también a los conflictos que a veces estallan con el D …