“No me inspira mucho”: Laurent Dupumb reacciona a la petición contra su ley que alcanzó las 800,000 firmas

Publicado el 20 de julio de 2025 a las 10:12 a.m.

Actualizado el 20 de julio de 2025 a las 11:01 a.m. Lectura: 2 min.







500,000 firmas en 10 días: la petición se lanzó en el sitio de la Asamblea Nacional por un estudiante contra la controvertida Ley Duplumb ya había roto todos los récords este sábado 19 de julio, allanando el camino para una discusión sobre los méritos de esta ley en el hemiciclo, pero no para su recuperación. Con ahora más de 810,000 firmas este domingo, simplemente es inaudito (no se ha debatido ninguna petición en el hemiciclo en la historia de la Quinta República). Un enfoque ciudadano no parece llegar al senador LR de Haute-Loire Laurent Dupumb, agricultor y coautor del texto.





“No me inspira mucho. Eso significa que la oposición se expresa”reaccionó sobremente a Francia información este domingo, refutando, por el momento, la idea de un registro, asegurando que una petición sobre el Brav-M ya, en el pasado, haya superado los 800,000 votos. Sin embargo, en el sitio de la Asamblea Nacional, el contador de esta petición está bloqueado en 263,887 firmantes.





“Detrás, habrá un debate que seguramente se organizará en la Asamblea Nacional para decir lo que se ha dicho durante seis meses”reaccionó al senador, visiblemente cansado por este nuevo giro democrático en torno a su texto.







“El 70 % de los senadores votaron por esta ley y el 60 % de los diputados lo votaron. Hoy es la ley del Parlamento la que ha sido adoptada.» »









“Es el final de la agricultura francesa”





Lejos de ver un rechazo masivo de la población francesa, el senador estima que las ONG y los firmantes desean “Haga de la agricultura un chivo expiatorio”.







“Acetamipride está autorizado en 26 países europeos de 27. Todos los científicos de toda Europa, excepto Francia, han dado su aprobación para continuar usando acetamipride hasta 2033. (…) Quiero escuchar todo menos la realidad es que tenemos una competencia injusta para los agricultores franceses hoy. (…) Debemos aceptar las reglas de los juegos europeos (…) Nos reformamos de producir de la producción de una gran cantidad de personas de la ciudad, pero con una núcleo nítido, lo que vamos a los alemanes, lo que vamos a las reglas de los spanetios. Consumimos.





Y para concluir, mordaz: “Lo que la ecología está pidiendo hoy es el final de la agricultura francesa”.









“Esto no es lo que está en el corazón del problema”





Un análisis que no comparte Christophe Alliot, director de la oficina de diseño básico y experto en análisis de la cadena de valor. Según él, distorsiones de la competencia, destacadas regularmente por el autor de la ley y los agricultores que defienden la ley duplumba y la reautorización de ciertos pesticidas, “No son el corazón del problema de competitividad” de Francia.





“¿Es admisible, el hecho de que hay distorsiones de competencia?” Potencialmente, sí, pero eso no es lo que está en el corazón, según nuestros análisis, del problema de la competitividad de la agricultura francesa “señala Christophe Alliot en una entrevista con AFP.









El corazón del problema viene, según este estudio, de la elección de la mayoría de los actores en el sistema de alimentos franceses “Hacer productos agrícolas en cantidades cada vez mayores”, “Estandarizado” Y por lo tanto, en “Competencia delantera” con otros países europeos, mejor armado para “Vender más barato”subraya Christophe Alliot.





“La ventaja comparativa de Francia es más bien tener una amplia variedad de áreas de producción, terroires, diferentes condiciones”señala, mientras que el estudio realizado por su oficina indica que“Alrededor del 90 % del valor de toda la agricultura y la comida” se genera por este modelo de masificación de volumen.