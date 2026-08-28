Muere “El Carnicero de Bosnia” Ratko Mladic, condenado por genocidio tras la guerra

Apodado “el carnicero de Bosnia”, Ratko Mladic falleció este jueves 27 de agosto a los 84 años, según información de la televisión nacional serbia (RTS). El ex líder militar serbobosnio cumplía su condena en una unidad de detención de las Naciones Unidas en La Haya, Países Bajos.

LEER TAMBIÉN >> Ratko Mladic, retrato de un bárbaro

Ratko Mladic llevaba varios meses gravemente enfermo. Unos días antes de su muerte, el Mecanismo Internacional para ejercer las funciones residuales de los Tribunales Penales de la ONU (el “Mecanismo”) en La Haya había rechazado la solicitud de su familia y del gobierno serbio de ser trasladado a un hospital militar en Belgrado para recibir tratamiento.

Durante la guerra entre comunidades de 1992 a 1995, el ex general Ratko Mladic dirigió las fuerzas serbias de Bosnia. Después de dieciséis años de fuga, fue arrestado en Serbia en 2011 y condenado a cadena perpetua en 2017 por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ratko Mladic también fue declarado culpable de estar detrás de una vasta campaña de “limpieza étnica”, con el objetivo de hacer retroceder a determinadas poblaciones para crear una “Gran Serbia”. Veredicto confirmado en apelación en 2021. Durante sus comparecencias, Ratko Mladic siempre afirmó que no era culpable ni de genocidio ni de crímenes de guerra.

Con motivo de la decisión del Tribunal, el 22 de julio de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la condena a cadena perpetua del ex líder militar de los serbios de Bosnia, a quien calificó de “victoria capital para la justicia”. La justicia internacional consideró que los crímenes que había cometido eran “entre los más atroces conocidos por la humanidad” y el ex Alto Comisionado Zeid Ra’ad al-Hussein lo llamó“encarnación del mal”.

Ratko Mladic, llamado “el carnicero de Bosnia”, está en el origen de los episodios genocidas más oscuros de la guerra de Bosnia que dejó más de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados. Fue condenado, en particular, por haber orquestado la masacre de unos 8.000 hombres y adolescentes musulmanes bosnios cometida por las fuerzas serbias en apenas unos días en la región de Srebrenica, situada en el este de Bosnia, en julio de 1995. Estos 8.000 musulmanes bosnios habían buscado refugio en lo que se suponía era un enclave protegido por las Naciones Unidas. Separados de sus familias, fueron ejecutados en un bosque y enterrados en fosas comunes, muchas de las cuales fueron reabiertas posteriormente y los restos trasladados para ocultar las pruebas. Miles de mujeres, niños (en imágenes de archivo se ve a Ratko Mladic repartiéndoles caramelos) y ancianos habían sido deportados. Esta matanza se considera la peor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los pocos supervivientes testificaron sobre los asesinatos, torturas y violaciones orquestadas por miembros de las fuerzas serbias de Bosnia. La Asamblea General de la ONU también había creado un Día Internacional de Conmemoración de este genocidio en 2024, el 11 de julio. El año pasado se conmemoró el 30º aniversario de esta masacre, calificada de genocida por la justicia internacional.

LEER TAMBIÉN >> Ratko Mladic, el carnicero de Belgrado que se creía inocente

El ex líder militar todavía es glorificado por ciertos líderes políticos serbios y serbios de Bosnia que, para algunos, siguen percibiéndolo como un héroe. Después de visitar a su padre en La Haya, Darko Mladic, su hijo, dijo: “Este es un asesinato silencioso de mi padre. » Aseguró que los médicos del centro penitenciario habían “tratamiento completamente interrumpido”.