Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 28 de agosto de 2026 a las 19:00 horas. Lectura: 2 min.

Un verano ensombrecido por megaincendios, un regreso a clases marcado por la ira social. Los bomberos han presentado un aviso de huelga del 8 de septiembre al 20 de octubre para obtener más recursos y un reclutamiento masivo. El anuncio lo hizo este viernes 28 de agosto Xavier Boy, portavoz de la intersindical de bomberos, durante una rueda de prensa en la sede del Partido Ecologista en París.

“El 8 de septiembre tendremos la entrega en mano del proyecto de ley de modernización de la Seguridad Ciudadana. Y el 20 de octubre es la primera parte del proyecto de ley de finanzas” OMS “será votado”detalló el portavoz, considerando necesario mantener “presión” entre estas dos fechas.

A mediados de agosto, los nueve sindicatos que representan a los bomberos del Servicio de Bomberos y Salvamento (Sdis), unidos como organización intersindical, salieron a la luz. “muy decepcionado” de su reunión con el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Habían convocado a una movilización nacional entre el 26 y el 29 de septiembre, incluyendo “una manifestación estática”varios días seguidos, Place de la République, en la capital.

Esperaban obtener más recursos ante las explosivas intervenciones, un reclutamiento masivo de bomberos profesionales (actualmente hay alrededor de 44.000, sin contar los voluntarios) y la rápida adopción de un proyecto de ley para modernizar la Seguridad Civil.

El Ministro del Interior, por su parte, se había comprometido a presentar este proyecto de ley resultante de una “Beauvau de la Seguridad Civil”en trámite desde mediados de 2024, a los sindicatos el 8 de septiembre. Se iniciaron discusiones sobre la financiación de SDI “Resultará rápida y concretamente, del proyecto de ley de finanzas de 2027, con el aumento de los recursos” de estos servicios, aseguró también Laurent Nuñez.

Desde principios de verano, las llamas han cubierto al menos 120.000 hectáreas en Francia, según estimaciones provisionales de las autoridades. Incendios devastadores han dejado sus huellas y han provocado evacuaciones, como en Gironda o Fontainebleau, lo que supone una exigencia adicional para los bomberos.

Desde principios de verano, las llamas han cubierto al menos 120.000 hectáreas en Francia. PHILIPPE LÓPEZ/AFP

“Los (bomberos, N.D.) son simpáticos pero nos gustan cuando no cuestan mucho”fustigó a Pedro Gurruchaga, de la CGT-Sdis.

Entre las demandas de la intersindical detalladas durante esta rueda de prensa, se encuentra la contratación de 20.000 bomberos profesionales adicionales. Unos 3.000 bomberos voluntarios ya participan en el concurso y podrían constituirse muy rápidamente, señalan los sindicatos.

“Estamos preparados para los riesgos de ayer, pedimos estar preparados para afrontar los riesgos del mañana”continuó Peter Gurruchaga, mientras el cambio climático agrava, según los expertos, las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Este aviso de huelga, enviado el viernes por la intersindical al Ministro del Interior, fue firmado por ocho de las nueve organizaciones representativas.

Entre sus demandas: hacer de la seguridad y salud del personal un “prioridad nacional”, “integrando en particular el reconocimiento de la exposición a agentes tóxicos y cancerígenos, la gestión del desgaste físico y psicológico vinculado a las misiones”.

La candidata presidencial ecologista, Marine Tondelier, se unió a la intersindical para pedir conjuntamente más recursos para los bomberos “a quien muchas veces dejamos solo”.

“Quienes se postulen para presidente tendrán que asumir sus responsabilidades”estimó Stéphane Lessire, de SUD-Sdis.