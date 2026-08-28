“La cena Medef es el planeta de los blancos”: Marc-Olivier Fogiel deplora la falta de diversidad de las élites económicas

Soy un hombre blanco mayor de 50 años, nacido en un barrio privilegiado. En otras palabras, si tuviéramos que dibujar un esbozo de quién tiene menos legitimidad para dar lecciones sobre diversidad, yo podría fácilmente servir como modelo. Quizás por eso no tengo ningún deseo de donar nada.

Me invitaron el miércoles 26 de agosto a la cena REF, el Encuentro de Empresarios Franceses organizado por Medef. Fui allí sin ningún reparo. Soy periodista: conocer a quienes son noticia, a quienes dirigen empresas, crean riqueza y empleo, asumen riesgos, invierten su dinero o aquello de lo que son responsables, es parte de mi trabajo. No siento ninguna fascinación particular ni desconfianza de principio hacia ellos. En mi opinión, los jefes no constituyen ni una casta para celebrar ni un campo para luchar. Son actores esenciales en la vida del país. Por tanto, conocerlos es bastante natural.

La cena tuvo lugar en Roland-Garros. A finales de agosto, París todavía tiene un poco de sueño, los tribunales están en silencio y el paisaje es magnífico. Había algo bastante agradable en entrar en este recinto vacío de sus campeones y de su público.

Y luego, al cruzar las puertas, descubrí otro planeta. Un planeta bastante pacífico, bastante elegante y obviamente próspero. Un planeta en el que, afortunadamente, las mujeres habían conseguido aterrizar. Pero un planeta casi enteramente blanco.

Miro a mi alrededor. De nuevo. Y otra vez. Cientos de líderes, empresarios, directivos. No sólo los pocos jefes del CAC 40 cuyos nombres aparecen en los periódicos. No: líderes empresariales de todos los tamaños, representantes de lo que acertadamente llamamos “fuerzas vivas” del país. Los que reclutan, deciden, invierten, gestionan. Una fotografía, en definitiva, de una parte de Francia que manda.

Y en esta fotografía, casi no hay negros, ni árabes, ni asiáticos, casi ningún rostro que hable de los múltiples orígenes de Francia en 2026. Los raros rostros que hablan de esta diversidad los encuentro principalmente entre las personas que nos acogen, nos sirven o trabajan en Roland-Garros.

El contraste es tan espectacular que termino preguntándome si soy el único que lo ve. Pregunto a quienes me rodean. Sin agresión, sin juicio. “¿Eso no te parece?” » No precisamente. Y es precisamente esta falta de asombro lo que más me asombra.

Hace treinta o cuarenta años, una fotografía que reuniera a 100 líderes y 100 hombres probablemente no habría escandalizado a casi nadie. Fue así. Las juntas directivas eran hombres, los comités ejecutivos eran hombres, las cenas de poder eran hombres. Quienes participaron no se levantaron por la mañana y se dijeron a sí mismos que estaban excluyendo a las mujeres. Simplemente ya no vieron la anomalía.

Hoy en día, una asamblea de varios cientos de líderes sin ninguna mujer llamaría la atención. Con razón. ¿Por qué un montaje casi exclusivamente blanco no produce el mismo efecto?

Inmediatamente aclaro lo que no es este texto.

Este no es un juicio de Medef. Esta velada es simplemente una revelación particularmente sorprendente de una realidad que va mucho más allá del mundo empresarial. Podría mirar las empresas de medios en las que he trabajado o trabajo, ciertos lugares de poder económico, mediático o cultural, y probablemente a veces haga la misma observación.

Tampoco es una profesión de fe militante. No distribuyo ninguna patente de virtud y tendría cuidado de no ponerme del lado del “bien”. Una vez más: hombre blanco mayor de 50 años, nacido en el lado derecho de la ciudad, soy consciente del lugar desde el que hablo. Pero hay un momento en el que la cuestión deja de ser moral y se vuelve simplemente matemática.

Francia es lo que es. Podemos regocijarnos por ello, lamentarlo, debatir durante horas sobre la inmigración pasada, presente o futura: ese no es el tema. La sociedad francesa actual es diversa. Esto es un hecho, no una opinión.

Sin embargo, una sociedad no puede presentar de manera sostenible dos fotografías tan diferentes de sí misma: la de su población y la de quienes la dirigen. Un cuadrado no cabe en un círculo. Siempre podemos intentar esforzarnos mucho. En algún momento se atasca. Y creo que eso es parte de lo que está estancado hoy.

¿Cómo podemos pedir a todos que se sientan plenamente parte de una sociedad cuando los lugares donde se concentran el poder, la toma de decisiones, el éxito y la representación dan a veces la impresión de pertenecer a otro? ¿Cómo convencernos de que cada uno puede encontrar su lugar cuando, en lo alto de las escaleras, ciertos rostros parecen haber desaparecido?

Evidentemente no se trata de exigir un casting de Francia mañana por la mañana con una calculadora y cuotas en cada mesa. Eso sería absurdo. No tengo una solución preparada y, en general, sospecho de quienes la tienen.

También llama la atención que, en el debate político, esta realidad todavía rara vez se ve como tal.

La Francia insumisa habla mucho de “nueva Francia”. Podemos aprobar o oponernos a todo lo que también propone LFI; Este no es mi tema aquí. También podríamos observar que sus propios carteles electorales no siempre son el espejo perfecto de la diversidad que reivindica. Pero hay que reconocer una cosa: ella entendió que una parte del país quería ser vista, nombrada, representada. Ella integró estos datos en su narrativa política.

No nos equivoquemos: por mi parte no hay ningún compromiso político ni apoyo, ni siquiera implícito, a las respuestas propuestas por LFI. Ni siquiera los estoy juzgando aquí. Permanezco en mi lugar como periodista: simplemente observo que ella ha identificado una realidad que otros también se beneficiarían al enfrentar, incluso si eso significa dar respuestas radicalmente diferentes.

Porque cuando un tema real es abordado sólo por una única familia política, terminamos abandonando tanto el diagnóstico como las palabras y las respuestas al mismo.

La representación no se trata sólo de buenos sentimientos. Se trata de la cohesión de un país. Se trata del sentimiento de pertenencia. Se trata incluso, muy concretamente, de la capacidad de una empresa para comprender a las personas a las que vende sus productos, a quienes contrata o a quienes dice representar.

El miércoles por la noche, en Roland-Garros, evidentemente no hubo una reunión de personas hostiles a la diversidad. Es casi todo lo contrario lo que me inquieta. Nadie parecía haber decidido crear este mundo. Se había unido por sí solo. Un mundo encubierto.

Un mundo donde intercambiamos, donde trabajamos, donde nos recomendamos unos a otros, donde probablemente también a veces reclutamos en círculos que acaban reproduciéndose. Un mundo perfectamente contemporáneo en sus discursos y extrañamente antiguo cuando basta retroceder unos metros para contemplarlo. El planeta de los blancos.

Excepto que este planeta no existe. Sólo hay que salir de Roland-Garros, tomar el metro, caminar por París, Marsella, Burdeos, Lyon, Lille o cualquier gran ciudad francesa para encontrar el verdadero país. No quien queremos que sea. No en lo que algunos temen que llegue a ser. El que es él.

Y es precisamente porque no quiero transformar esta observación en una postura militante que creo necesario formularla.

No sé cómo solucionar esto. No sé en qué medida se debe a la escuela, el reclutamiento, las redes, la movilidad social, nuestros hábitos o mecanismos mucho más profundos. Sólo sé que una sociedad en la que una parte importante de la población mira los lugares de poder sin reconocerse suficientemente en ellos genera inevitablemente frustración, desconfianza y, tarde o temprano, conflicto.

No le estoy pidiendo a nadie que supere su culpa. Yo no venzo al mío de todos modos. Sólo pido que miremos la foto. Porque antes de buscar soluciones, todavía debemos aceptar ver el problema.

El miércoles por la tarde, en Roland-Garros, era evidente. Bueno, el mío.