La “nueva izquierda” de François Hollande se inclina francamente hacia el centroderecha

El 3 de septiembre, François Hollande publicó “Unir”, un libro subtitulado “Nuevo mundo, nueva izquierda”. Su “Nuevo Mundo” – democracias sacudidas por el regreso de la guerra, enfrentadas al calentamiento global y la caída de la tasa de natalidad – casi podemos verlo. Es “nueva izquierda”mucho menos. El expresidente también se cuida cautelosamente de no definirlo. Así pues, a falta de instrucciones, debemos ahondar en las 88 proposiciones de su obra –lo que ya es mucho para un hombre que asegura que aún no es candidato al Elíseo–.

Y leyéndolos con atención, una cosa resulta evidente: la “nueva izquierda” de François Hollande mira furiosamente al centro. E incluso, en varios temas, hacia el centro derecha.

El mejor ejemplo son tres letras: IVA. En 2012, como candidato contra Nicolas Sarkozy, François Hollande luchó contra el “IVA social”, es decir, la financiación de la protección social a través del consumo y no del trabajo., uno de los marcadores de campaña. La medida fue, dijo, “inapropiado, injusto, infundado e improvisado”. Por lo tanto, tan pronto como fue elegido, lo eliminó. Unos meses más tarde, atrapado en problemas de competitividad, aumentó a su vez el IVA para financiar en parte el CICE (crédito fiscal para la competitividad y el empleo). Primer ejercicio de resumen.

Catorce años después, ya no son necesarias precauciones semánticas. Hollande propone ahora aumentar el tipo estándar del IVA en cuatro puntos, del 20% al 24%, para reducir las contribuciones de los empleados y acercar el salario neto al bruto. ¿El odiado IVA social de Sarkozy? Se ha convertido, mucho más masivo, en uno de los pilares de la “nueva izquierda”. Sólo los tontos no cambian de opinión.

Mismo movimiento en pensiones. Quien hasta hace poco defendía mantener la edad legal en 62 años propone ahora 63 años. Una vez más, el movimiento no es anecdótico. Él cuenta una estrategia. Porque Hollande tiene una convicción, verdadera, y esto no es nada nuevo: una elección presidencial se gana en el centro. “Son los electores de la zona central los que siempre han ganado las elecciones presidenciales”confió a “New Obs” hace unos meses. “Por el momento, estos votantes están con Edouard Philippe”añadió. Pero, predijo Hollande, el ex Primer Ministro se verá obligado a “enderezar” para ganarse al electorado de derecha.

Por tanto, toda la estrategia holandesa se basa en un espacio que espera que se libere. A su izquierda, por supuesto, Jean-Luc Mélenchon, pero ahora también Raphaël Glucksmann y los demás contendientes socialdemócratas. A su derecha, Edouard Philippe se vio obligado a dar promesas a su campo. Entre ambos, Hollande sueña con un bulevar: el de un candidato suficientemente arraigado en la izquierda para recuperar a parte de su antiguo electorado y suficientemente central para seducir a los huérfanos del macronismo. Y si el camino hacia el Elíseo pasa ahora por el centroderecha, François Hollande está claramente dispuesto a liderar su “nueva izquierda”.