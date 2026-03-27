¿Convertirse en alcalde o seguir siendo diputado? 38 parlamentarios electos en su municipio deberán elegir

En el marco de la ley de acumulación de mandatos de 2014, de hecho no es posible que un alcalde recién elegido continúe su mandato como diputado. Los que abandonen la Asamblea serán sustituidos por sus suplentes o, si el suplente no quiere o no puede sentarse, por un nuevo diputado elegido en sesión legislativa parcial. En 2020, 19 diputados renunciaron a su mandato para convertirse en alcaldes.

En cuanto al grupo Unión de los Derechos por la República, dos cargos electos están preocupados, entre ellos el líder de los diputados Eric Ciotti, que salió victorioso de la carrera por la alcaldía de Niza frente a su rival Christian Estrosi. Por lo tanto, también tendrá que ser sustituido internamente en este puesto clave de la Asamblea.

El grupo de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen envió un gran contingente de 35 candidatos a diputados, de los cuales finalmente ocho funcionarios electos. Una estrategia que dio sus frutos en varias ciudades como Christophe Barthès en Carcassonne, Alexandra Masson en Menton (Alpes Marítimos) o Hervé de Lépinau en Carpentras (Vaucluse), pero que no funcionó en Toulon, por ejemplo, en la que se encontraba Laure Lavalette.

En el grupo macronista Ensemble pour la République (cuatro elegidos entre diez candidatos), nos preparamos para ver la salida de los ex ministros de Bercy, Antoine Armand (Annecy) y Thomas Cazenave (Burdeos). Al igual que el ex ministro y “Señor Elecciones” del partido del Renacimiento Franck Riester, elegido en Coulommiers (Sena y Marne).

Por parte del LFI, 4 parlamentarios de 17 candidatos deberían abandonar la cámara baja: Idir Boumertit y Abdelkader Lahmar en Vénissieux y Vaulx-en-Velin (Métropole de Lyon). También se marchan Aly Diouara (La Courneuve, Seine-Saint-Denis) y David Guiraud (Roubaix, Nord).

Por parte del grupo Derecha Republicana, ocho parlamentarios están preocupados. El cuestor Michèle Tabarot, elegido en Cannet (Alpes Marítimos) y Philippe Juvin, elegido en La Garenne-Colombes, mantendrán su cargo de diputado y dejarán que sus compañeros de fórmula se hagan cargo de los dos municipios (Altos del Sena).

Entre estas 38 personas también se encuentran dos ministros cuyo mandato está en curso. Jean-Didier Berger, actual Ministro Delegado ante el Ministro del Interior, fue elegido en Clamart, municipio de Hauts-de-Seine. Nicolas Forissier, Ministro Delegado ante el Ministro para Europa y de Asuntos Exteriores, responsable del Comercio Exterior y del Atractivo, fue elegido en La Châtre, en el departamento de Indre.