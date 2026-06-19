A causa de la ola de calor, 150 escuelas cerraron en Francia

Por Servicio de noticias (con AFP)

Publicado el 19 de junio de 2026 a las 14:16 horas. Lectura: 1 min.

Escuelas, mal adaptadas, en primera línea frente a la ola de calor. Un total de 784 escuelas y colegios, de un total de 60.000 establecimientos educativos en Francia, se ven afectados por ajustes de horarios o cierres temporales debido a una ola de calor que azota Francia, anunció este viernes 19 de junio el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray.

Esta cifra incluye los aproximadamente 150 establecimientos que cerrarán por completo, indicó el ministerio a la AFP.

El ministro también anunció que se llevaron a cabo los exámenes orales de bachillerato para 4.000 candidatos previstos para el lunes y el martes por la tarde. “retrasado unos días”. “Tenemos 57 centros examinadores”de los 2.300 presentes en Francia, “por lo que las autoridades académicas han decidido posponer las pruebas del lunes por la tarde y del martes por la tarde para algunas de ellas a la semana siguiente”especificó Edouard Geffray.

Cinco academias se ven afectadas por los aplazamientos de exámenes, según el ministerio: Burdeos, Lyon, Montpellier, Normandía y Poitiers.

Edouard Geffray hizo estos anuncios durante una visita a una universidad en Lucé (Eure-et-Loir), cerca de Chartres, mientras 53 departamentos se encuentran este viernes en vigilancia naranja por ola de calor. El sábado, 53 departamentos también estarán afectados por la vigilancia; Más de uno de cada dos franceses se ve afectado actualmente por la ola de calor.

Se acerca el episodio de calor “duradero e intenso”advierte Météo-France. La organización prevé en su boletín de las 6 de la mañana que se mantendrá la vigilancia “Es muy probable que se amplíe aún más en los próximos días”.

Se deciden los ajustes de horarios de los establecimientos educativos, o su cierre total “a nivel local” por el “alcaldes y prefectos”recordó el ministro.

Durante la ola de calor del año pasado, “Se habían cerrado 2.200 entidades escolares. No estamos en una situación nueva y se repetirá en los años venideros”. “Debemos adaptar nuestras prácticas: por eso en el futuro no habrá más exámenes vespertinos para el bachillerato ni para la patente”subrayó.