El futbolista Achraf Hakimi será juzgado por violación: te resumimos el caso

A “victoria judicial” para el denunciante, una oportunidad de” Finalmente “ fuerza ” hablar “ para el capitán de la selección de Marruecos. Este viernes 19 de junio, el Tribunal de Apelación de Versalles confirmó que Achraf Hakimi, que actualmente juega el Mundial de 2026 con los Leones del Atlas, será juzgado por violación ante el tribunal penal de Altos del Sena.

En un comunicado de prensa, el organismo considera que “las investigaciones realizadas durante la investigación y la información judicial llevaron a la sala de instrucción a decir que existen cargos suficientes en su contra” del futbolista, acusado de violación a una joven en 2023. “New Obs” vuelve al caso.

Achraf Hakimi, defensa del PSG y capitán de la selección marroquí, está acusado de presuntos hechos ocurridos la noche del 24 al 25 de febrero de 2023 en Altos del Sena. La joven, entonces de 24 años, acudió a una comisaría y acusó al futbolista de haberla violado.

Según una fuente policial en el momento de los hechos, la denunciante afirma que conoció a Achraf Hakimi en enero de 2023 a través de la red social Instagram, una semana después de que se separara de su exmujer y madre de sus dos hijos. Ella se dirige a su casa, en un VTC ordenado por el jugador. Aún según sus declaraciones, él la besó y luego la tocó sin su consentimiento antes de violarla. Luego logró apartarlo antes de que un amigo, contactado por SMS, viniera a recogerla.

La barandilla abandonada en la comisaría el día de los hechos, se filtró poco después, el 27 de febrero, en “Le Parisien”. Se abre una investigación previa y la presunta víctima es escuchada nuevamente para presentar denuncia acompañada de su abogada Raquel-Flore Pardo. El defensa del PSG fue inmediatamente acusado y puesto bajo supervisión judicial el 2 de marzo.

A continuación, varios jueces llevan a cabo una investigación, escuchan a los testigos y realizan evaluaciones psicológicas de ambas partes. Incluso se escucha a Kylian Mbappé, compañero de Achraf Hakimi. El 26 de febrero de 2026 finalmente se emitió una orden de procesamiento que exige un juicio por violación contra el jugador y que también cita, según RMC, las palabras del capitán de la selección de Francia. Este último enviará en mayo un nuevo certificado para aclarar las declaraciones.

Achraf Hakimi y su abogada Fanny Colin están apelando esta orden. Durante la audiencia ante la sala de instrucción en mayo, el jugador solicitó la desestimación de los cargos en su contra. El Tribunal de Apelación de Versalles finalmente decidió lo contrario este viernes pero aún no se conoce la fecha del juicio.

En su primera declaración ante la prensa, en un artículo de Mediapart publicado el jueves 18 de junio, Jeanne (nombre ficticio) declaró que quería “un juicio para defenderse, para ser escuchado”. “Quiero justificarme, quiero que la gente me crea”añadió. Para el abogado de la parte civil es una “Aliviar haber sido escuchado por los tribunales y tener derecho a un juicio (…) después de haber sido calumniado y arrastrado por el barro por la defensa de Achraf Hakimi”. Jeanne sigue sintiendo “solo, no apoyado, no comprendido” rostro a acusaciones de “manipulación” por parte del futbolista.

El capitán de Marruecos, cuya selección jugará el viernes por la noche su segundo partido mundialista contra Escocia, siempre ha denunciado una ” FALSO “ cargar. Apenas dictada la decisión del tribunal de apelación, el jugador declaró en X esperar el juicio “impacientemente”. Preguntada sobre una posible apelación, la abogada del jugador, Fanny Colin, no hizo comentarios. “Esta confirmación era esperada. Aquí no se dice que sea culpable de nada, está firme en su defensa”recordó, precisando que su cliente “tiene mucho que decir”.

Hakimi recibió apoyo desde el inicio del caso. por su club PSG quien había afirmado en un comunicado de prensa su “Apoyo al jugador que negó firmemente las acusaciones y depositó su confianza en la justicia”.

Este asunto no puso en duda su participación en el Mundial, a diferencia del centrocampista de la selección de Ghana, Thomas Partey. Acusado también de violación y agresión sexual en el Reino Unido, el tribunal canadiense le negó el visado para entrar en Canadá y no pudo disputar el partido del Mundial contra Panamá el miércoles en Toronto.