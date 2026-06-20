Estas enormes concesiones que Estados Unidos está haciendo a Irán: descongelación de activos, peaje sobre Ormuz, Hezbollah…

El enviado estadounidense, Steve Witkoff, se dirige a Suiza este sábado 20 de junio para mantener conversaciones con Irán, tras el aplazamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Su movimiento llega en un momento en el que “Estados Unidos e Irán están trabajando para volver a encarrilar las discusiones técnicas” tras el memorando de entendimiento, informó CNN. También se espera que el enviado de Trump, Jared Kushner, esté en Suiza para mantener conversaciones.

Reina la incertidumbre sobre el inicio, inicialmente previsto para el viernes en Suiza, de conversaciones para una paz definitiva, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que se encontraba de visita en Suiza, cancelara su viaje. El acuerdo, firmado con bombos y platillos el miércoles 17 de junio en Versalles, después de tres meses y medio de guerra, es criticado en Estados Unidos, incluso en el campo presidencial.

Las conversaciones que debían celebrarse el viernes para consolidar el acuerdo y trabajar hacia una solución duradera fueron pospuestas sin que se anunciara una nueva fecha. Pero Estados Unidos ya ha hecho numerosas concesiones al régimen de Teherán.

El memorando de entendimiento prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que pasa una quinta parte del petróleo crudo del mundo. Si Washington hubiera indicado que “No toleraremos ningún intento de establecer un sistema de peaje”no aparece ninguna línea roja en el texto. Esto último indica que Irán debe garantizar la “Pasaje libre y seguro para barcos comerciales”. Si no fuera por “60 días” solo. Después de este período, “La República Islámica de Irán entablará un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Ormuz, en consulta con otros Estados ribereños del Golfo Pérsico”.

Desde el inicio de la guerra, Donald Trump ha criticado a Barack Obama por haber dado “enormes cantidades de efectivo” a Irán como parte del Acuerdo de Viena de 2015. Sin embargo, el texto firmado el miércoles ofrece numerosas ventajas económicas a Teherán. Estados Unidos está comprometido a “poner fin a todo tipo de sanciones” acciones unilaterales e internacionales contra Irán. Mientras tanto, Washington hace “los fondos y activos congelados de la República Islámica de Irán están totalmente disponibles y utilizables”una demanda importante de los negociadores iraníes.

Hasta que se levanten las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también emitirá “exenciones para la exportación de petróleo crudo, productos petrolíferos y derivados iraníes, así como para todos los servicios asociados, incluidas transacciones bancarias, seguros, transporte, etc.”. Finalmente, Estados Unidos y sus socios regionales desarrollarán un plan “por un importe de al menos 300 mil millones de dólares, destinados a la reconstrucción y el desarrollo económico” de Irán.

Si bien Donald Trump se opuso firmemente al programa balístico de Irán, adoptó un tono mucho más conciliador en la reunión del G7 en Évian-les-Bains. Refiriéndose al próximo diálogo con los países del Golfo sobre este tema, dijo que Irán “debe tener algunos (misiles)”porque “otros” países como Arabia Saudita los tienen. “Los misiles no son el problema. Los misiles alcanzan lugares pequeños, pero no hacen estallar el planeta”.minimizó. El MoU no menciona este programa.

El documento tampoco dice nada sobre el apoyo de Irán a grupos armados como Hezbolá en el Líbano o los hutíes en Yemen. De “milicias terroristas que sembraron el terror”juzgó Donald Trump el 28 de febrero.

En este punto, el acuerdo simplemente enfatiza que Irán “No adquirirá ni desarrollará armas nucleares”un compromiso ya asumido desde hace mucho tiempo. El texto también menciona brevemente el uranio enriquecido iraní, cuyo destino se resolverá “según un mecanismo que será acordado mutuamente (…), la metodología consiste al menos en un método de dilución in situ bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica”.