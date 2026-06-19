Festival de música y ola de calor: el candente dilema de los ayuntamientos

¿Podrá el termómetro vencer a una tradición que, desde 1982, ofrece cada solsticio de verano un escenario al aire libre tanto para los músicos en ciernes como para los más experimentados? Ante la ola de calor que azotó Francia a finales de junio, la organización del Festival de Música previsto para el domingo 21 de junio se vio interrumpida. Sobre todo porque la ola seguirá aumentando y ciertos departamentos podrían entrar en alerta roja en las próximas 48 horas.

Por ello, varios municipios han optado por cancelar los conciertos previstos, mientras que otros se muestran cautelosos y esperan la evolución de la ola de calor, mientras se preparan activamente para este festival que fascina a los turistas, especialmente a los británicos.

Por el momento no hay” cuestionamiento de las fiestas » en su totalidad, indicó Laurent Nuñez después de una reunión en Beauvau, sin embargo, podrían producirse ajustes o incluso cancelaciones “ caso por caso “. La Ministra de Salud, Stéphanie Rist, también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de vigilancia a los jóvenes sobre la actividad física y los riesgos “ muy importante » vinculado al consumo de alcohol. Algunas ciudades se mantienen cautelosas…

En cuanto a París, donde las previsiones son 36°C para el domingo según Météo France, las manifestaciones se mantienen por el momento. A ” veinte tótems » con mensajes de prevención en “ reflejos para adoptar » ante el calor se desplegarán en la capital, según el diputado de ocio nocturno Pierre Rabadan.

El Ayuntamiento de París habló con la jefatura de policía este viernes 19 de junio con vistas a las gestiones que se deben tomar, anunció Lamia El Aaraje, primera adjunta del Ayuntamiento de París, a franceinfo. Ella pide “ vigilancia muy alta », añadiendo que cerca de 2.000 agentes serán movilizados durante todo el día y toda la noche. Una cifra superior a la de años anteriores, sobre todo por la gran afluencia de visitantes del año pasado.

En caso de que se decrete vigilancia roja en la capital, Lamia El Aaraje precisa que el municipio apoyará las decisiones tomadas por la Prefectura de Policía, pero que el objetivo sigue siendo preservar la fiesta.

Otras ciudades también siguen en medio de interrogantes. Es el caso de Nancy (Meurthe-et-Moselle), que dice que todavía está pensando en las medidas que implementará, según France 3 Grand Est. La ciudad debe comunicar las medidas pronto mientras los municipios circundantes han decidido cancelar sus eventos.

Algunos municipios han optado directamente por trazar una línea bajo la Fête de la Musique. En Brive-la-Gaillarde (Corrèze), el ayuntamiento advirtió el jueves que los actos previstos no se llevarían a cabo, “ por el episodio de fuerte calor pronosticado en el departamento “.

Este es también el caso en Claye-Souilly (Seine-et-Marne), donde también se anunció una cancelación total “. en aras de la seguridad de los artistas, los voluntarios, los agentes movilizados y todo el público “.

En Cahors (Lot), si se mantienen la mayoría de los eventos, las decisiones se toman caso por caso, lo que lleva a la cancelación de conciertos en zonas con mucha luz solar. Sin embargo, el municipio indicó que “ a priori no habría decreto municipal » planificado en relación con todas las actividades.

Si algunas ciudades han optado por cancelar sus festividades, otras han decidido mantener el rumbo, aunque eso signifique adaptar su programa. Este es especialmente el caso en Brest (Finisterre), donde el mercurio rondará los 27°C. Una ciudad poco común que escapa del calor sofocante, el municipio tiene la intención de mantener sus festividades en los cuatro rincones de la ciudad.

En Charente-Maritime, muchas ciudades también han decidido cancelar su festival de música. Pero no La Rochelle, prefectura del departamento, donde Météo France prevé hasta 33°C. Los conciertos, inicialmente previstos para las 14.00 horas, se aplazarán sin embargo hasta las 18.00 horas.

Para Agen (Lot y Garona), donde el calor ya supera los 34°C, la misma adaptación. El Festival de Música, previsto no para el domingo sino para el sábado, donde se esperan 35°C, tendrá lugar, pero simplemente se pospondrá una hora y comenzará a las 18.00 horas, también para evitar las horas más calurosas del día.

Si para estas ciudades los conciertos y otros eventos del Festival de Música siguen siendo relevantes por el momento, en caso de vigilancia roja, los prefectos pueden reservarse el derecho de prohibir ciertos eventos, para garantizar la seguridad de los participantes.