La riña entre Donald Trump y Giorgia Meloni resumida en tres actos

El trapo arde entre los dos aliados. Italia reaccionó fuertemente este viernes 19 de junio a las críticas del presidente estadounidense Donald Trump contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, difundidas en los medios, y su jefe de la diplomacia incluso canceló su visita a Estados Unidos. El “New Obs” rebobina el hilo de la historia.

“ Tenía muchas ganas de tomarse una foto conmigo. ¡No lo habría hecho, pero sentí pena por ella! “, dijo Donald Trump según esta transcripción del intercambio.

Una afirmación que provocó una airada respuesta de Giorgia Meloni en X (ex-Twitter): “ Italia y yo nunca rogamos “, dice mordaz por escrito antes de añadir, de cara a la cámara: “ No entiendo por qué el presidente de los Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados. Este no es el primer paso “. Y para agregar que ella es “ consternado » por las declaraciones “ totalmente inventado » por Donald Trump.

“ Sólo puedo lamentar que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente, hacia los enemigos de los Estados Unidos, hacia los dirigentes con los que, por el contrario, es mucho más conciliador. », añadió Giorgia Meloni.

Por su parte, el canciller Antonio Tajana anunció el día X que cancelaba su visita a Estados Unidos, prevista para los días 21 y 22 de junio, condenando “ comentarios serios y ofensivos “.

El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, también dio su apoyo al jefe de Gobierno. “No puedo imaginarme a Giorgia Meloni pidiéndole a nadie una foto, ni siquiera bajo coacción. Por otro lado, me imagino cuánto le exigió ignorar las declaraciones de Trump hechas hace unas semanas para servir a los intereses de Italia, Europa y Occidente.escribió en X. El mismo tono entre el Ministro de Justicia, Carlo Nordio, para quien estos comentarios conllevan un “golpe duro” a las relaciones italoamericanas.

Al final de la cumbre del G7 en Evian el miércoles, Giorgia Meloni habló de un “ clima muy positivo ” Y ” sin fricción » entre Donald Trump y los demás líderes mundiales presentes. Sin embargo, añadió que ella y Donald Trump tenían ambos “ un carácter fuerte “. El primer ministro italiano fue visto varias veces junto al presidente estadounidense durante la cumbre, incluso durante una reunión en un sofá, tras la cual pareció darle una palmada en el hombro.

En abril, Donald Trump ya había criticado a Giorgia Meloni por negarse a implicar a su país en la guerra contra Irán, afirmando que “en shock” y decepcionado por su falta de ” coraje “.

Giorgia Meloni, elegida en octubre de 2022 al frente de un gobierno de coalición ultraconservador, era hasta entonces una de las aliadas más cercanas de Donald Trump en el Viejo Continente, esforzándose a menudo por desempeñar el papel de mediadora entre las posiciones divergentes de Estados Unidos y Europa.