Una decimoséptima epidemia de ébola “muy preocupante” en la República Democrática del Congo, afectada por una variante altamente letal y sin vacuna

Publicado el 16 de mayo de 2026 a las 17:41, actualizado el 16 de mayo de 2026 a las 5:44 p.m. Lectura: 3 min.

La República Democrática del Congo (RDC) se ha visto duramente golpeada por una epidemia de ébola con 246 casos sospechosos y 80 muertes probables a causa del virus, según un último informe de este sábado 16 de mayo, sin que hoy exista ninguna vacuna contra la variante actualmente activa llamada Bundibugyo y considerada altamente letal.

“El número de casos y muertes que estamos viendo en tan poco tiempo, combinado con la propagación en varias zonas sanitarias y ahora a través de la frontera, es extremadamente preocupante”dijo en un comunicado Trish Newport, jefa del programa de emergencia de Médicos Sin Fronteras (MSF).

La República Democrática del Congo experimentó su última epidemia de ébola entre agosto y diciembre de 2025. Esto provocó al menos 34 muertes en el centro del país. La epidemia más mortífera en el vasto país centroafricano de más de 100 millones de habitantes causó cerca de 2.300 muertes y 3.500 pacientes entre 2018 y 2020. Esta epidemia es la número 17 en la República Democrática del Congo desde que la enfermedad fue identificada por primera vez en 1976 en Zaire, antiguo nombre de la República Democrática del Congo. Otros países del continente se han visto afectados en los últimos años por el ébola, en particular Guinea y Sierra Leona.

El ébola, que causa una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, sigue siendo formidable a pesar de las vacunas recientes y los tratamientos eficaces contra una cepa del virus. Ha matado a 15.000 personas en África durante los últimos 50 años. Durante los brotes de los últimos años, la tasa de mortalidad ha fluctuado entre el 25% y el 90%, según la OMS.

En la mañana del viernes 15 de mayo, el CDC de África declaró que se estaba produciendo una nueva epidemia en la República Democrática del Congo. La agencia de salud de la Unión Africana en Addis Abeba advirtió inmediatamente sobre un “alto riesgo de propagación” del virus.

Por la tarde, el Ministerio de Sanidad de Uganda informó de la muerte, a causa del virus, de un congoleño de 59 años el jueves en un hospital de Kampala, la capital de Uganda. Ninguno “caso local” Sin embargo, por el momento no se ha informado de ello, subrayó el ministerio.

Todas las pruebas de laboratorio concluyeron que se trataba de la cepa Bundibugyo. “La cepa Bundibugyo no tiene vacuna ni tratamiento específico”subrayó este sábado el ministro congoleño de Sanidad, Samuel-Roger Kamba, durante una rueda de prensa en Kinshasa. “Con esta cepa la tasa de letalidad es muy alta, podemos llegar hasta el 50%”prosiguió el ministro, antes de añadir que, los primeros síntomas en las personas infectadas por esta variante se limitan a menudo a una simple fiebre, lo que dificulta la detección precoz.

La transmisión humana del virus se produce a través de fluidos corporales o exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida. Las personas infectadas sólo se vuelven contagiosas después de que aparecen los síntomas, siendo el período de incubación de hasta 21 días.

El foco de la epidemia se sitúa en Ituri, una provincia del noreste del Congo, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. Esta región productora de oro vive a diario intensos movimientos de población vinculados a la actividad minera. Además, el acceso a determinadas zonas de la provincia, asoladas por la violencia perpetrada por innumerables grupos armados, es difícil por razones de seguridad.

Según el ministerio, el paciente cero es un enfermero que se presentó el 24 de abril en un centro médico de Bunia, la capital provincial, con síntomas correspondientes a una infección por el virus del Ébola, como fiebre, hemorragias y vómitos.

Desde entonces se han registrado varios casos sospechosos en Bunia, cuya población se estima en unos 300.000 habitantes, según los CDC de África. Pero son las zonas sanitarias de Mongbwalu y Rwampara, cada una con casi 150.000 habitantes, las más afectadas actualmente. La zona de Mongbwalu se encuentra aproximadamente a 90 km y dos horas en coche desde Bunia. El de Rwampara colinda con el casco urbano de Bunia.

“Dadas las incertidumbres y la gravedad de la enfermedad, existe preocupación sobre el alcance de la transmisión en las comunidades afectadas”subrayó en un comunicado el viernes la OMS, que prepara el envío por avión desde Kinshasa de cinco toneladas de material, en particular de protección. En la República Democrática del Congo, la entrega de medicamentos y equipos suele ser un desafío, en un territorio cuatro veces más grande que Francia, con vías de comunicación limitadas y en malas condiciones.