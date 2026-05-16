“Esto revela una línea editorial y un clima ideológico”

Como es habitual en CNews, a las 9 h, Pascal Praud sale al aire con su programa “Heure des pros”. ¿En la agenda de debates de este miércoles 13 de mayo? La gira de Emmanuel Macron por África, que finaliza en Etiopía tras una visita a Egipto y Kenia. ¡Aquí vamos! Una introducción del presentador-propagandista para marcar el tono, luego la palabra pasa entre los cinco columnistas. En el set, quien destacó ese día por sus comentarios racistas se llamó Vincent Hervouët.

Este ex periodista de LCI se convirtió en editorialista del medio Bolloré en 2017: habitual del canal de extrema derecha, también aparece en el programa matutino de Europa 1 y escribe una columna semanal en “JDNews”. Es “nuestro experto internacional, pero no sólo eso”presentó Pascal Praud esa mañana. Menos de quince minutos después del inicio del espectáculo, este “experto” interno ofrece su análisis:

“Bajo Emmanuel Macron, Francia perdió África. (…) Influimos en el progreso del mundo porque teníamos a África detrás de nosotros. Esto ya no es así. Es decir, acabamos de perder el Imperio. Perdimos Mali y tenemos a cambio al señor (Bally) Bagayoko. Esta es la cruda realidad de lo que está sucediendo hoy en Francia. »

Durante estos treinta segundos de monólogo racista, el escenario está en silencio. En un plano amplio, vemos a Mayalène Trémolet y Thomas Bonnet, periodistas políticos de Europe 1 y CNews, lanzando una mirada en dirección a un silencioso Pascal Praud. Así Vincent Hervouët continúa en su exceso: “Hay un alcalde maliense en Saint-Denis, pero Francia es…” El presentador, con los brazos cruzados, lo interrumpe sin fuerzas: “No, tienes un alcalde francés en Saint-Denis. » El editorialista barre: “Sí, pero de origen maliense en Saint-Denis. Y usted (Francia) no es deseado en Malí. Fuimos expulsados ​​de Malí. »

Estas declaraciones no provocan ninguna reacción. “Además, viste que Madame (Marion) Maréchal había hablado de Bally Bagayoko”continúa Pascal Praud con indiferencia, no sin atacar el nombre del alcalde rebelde. Luego menciona un “privilegio rojo” lo que explicaría eso “Nadie lo ataca en el espacio mediático”. “Todos están en albergues porque nos decimos “si lo atacamos me llamarán racista””por favor agregue antes “cerrar(r) el paréntesis”. Un “paréntesis” que no se retransmitirá en las redes sociales del canal.

Pero la secuencia no pasó desapercibida para el elegido, víctima de un racismo desinhibido desde su elección, vertida en cartas anónimas o en televisores. Dos días después, el 15 de mayo, Bally Bagayoko publicó un largo mensaje en “con calma, pero con claridad” al editorialista: “Al llamarme “alcalde maliense en Francia”, no se habla sólo de mí. Se dice a millones de franceses de origen inmigrante que permanecerán eternamente referidos a un origen, cualquiera que sea su lugar en la sociedad, su compromiso o su apego a la República. »

Quien se sienta obligado a recordar que “(es) francés” – “nacido de la historia de la inmigración, ciertamente, orgulloso de mis orígenes familiares, obviamente, pero plenamente francés” – dice estar preocupado. “Este tipo de comentarios se ha vuelto tan frecuente en CNews que ahora es difícil hablar de un simple “deslizamiento”escribe. Un deslizamiento es la excepción. Sin embargo, cuando las fusiones identitarias, las insinuaciones sobre la legitimidad de ciertos franceses o las oposiciones permanentes entre orígenes y pertenencia nacional se vuelven recurrentes, se revela una línea editorial y un clima ideológico más profundos. »

Bally Bagayoko ya ha sufrido varios comentarios racistas por parte de columnistas de CNews. El 27 de marzo, el psicólogo Jean Doridot habló, a propósito del concejal, de “tribu” y mencionó el“homo sapiens” y el “grandes simios” – una investigación para “insulto público” de carácter racista. Al día siguiente, el filósofo Michel Onfray atribuyó al nuevo alcalde una actitud de “macho dominante” por llamar a “lealtad” después de su elección. “Esta trivialización es peligrosa para el debate públicoinsiste el rebelde en X. Alimenta las sospechas, fractura a la comunidad nacional y establece la idea de que hay franceses que son más legítimos que otros. »

El alcalde de Saint-Denis-Pierrefitte aprovecha su mensaje para volver a las palabras de Vincent Hervouët: “imperio”, “perdimos Malí”… – que huele a “Françafrique”. “Nuestro país ya no puede pensar su relación con el continente africano a través de reflejos de otra épocaescribe. La época del paternalismo y las lógicas poscoloniales ha terminado. » Él pide un “nueva doctrina diplomática” basado en el respeto y la cooperación.

Respecto a Malí, de donde las tropas francesas tuvieron que abandonar el país en 2022, tras luchar contra la amenaza terrorista, Bally Bagayoko se muestra indignada: “Malí no estaba “perdido” como se perdería un territorio o una posesión. Malí es un Estado soberano. » Al notar un “crisis profunda” entre los dos países, pide “para reflexionar” a “errores cometidos”.

Para concluir su larga respuesta, escribe: “Hacer un paralelo entre esta situación geopolítica y mi elección como alcalde en Francia revela precisamente el problema: la idea persistente de que los franceses como yo siempre serían vistos a través del lente de la antigua relación colonial. » Una situación inaceptable para los rebeldes: “Rechazo esta citación. »